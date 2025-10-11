धान बेचकर लौट रहे किसान को कार सवारों ने पीटा, चेन और पैसे लूटने का आरोप

संवाद सूत्र, ऊसराहार। थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदकन शाहपुर के पास शुक्रवार की शाम धान बेचकर लौट रहे एक किसान के साथ कार सवारों ने बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने मारपीट के दौरान रुपये और जंजीर लूटने का भी आरोप लगाया है। वही पुलिस ने लूट की बात से साफ मना करते हुए केवल मारपीट की घटना बताई है।

कस्बा निवासी गौतम पुत्र जगदीश ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि शुक्रवार को अपना धान बेचने भरथना गया था, जहां से धान लौटने के बाद मामा को छोड़ने जैसिंगपुर चाचा प्रवीण के साथ जा रहा था। तभी बदकन शाहपुर के पास ब्रीजा कार सवार लोगो ने उसे रोक लिया और लाठी डंडों से उसकी बुरी तरह पिटाई की जिससे उसके शरीर पर काफी चोटें आईं।

पैसे और चेन लूटी गौतम ने बताया कार सवार लोगो ने गले में पहने जंजीर और 25 हजार रुपये लूट लिये। किसी तरह बचकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने इलाज के लिए सरसईनावर भेजा। अगले दिन जब वह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुचा तो पुलिस ने दूसरी तहरीर देने के लिए कह दिया।