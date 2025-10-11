Language
    धान बेचकर लौट रहे किसान को कार सवारों ने पीटा, चेन और पैसे लूटने का आरोप

    By Rajiv Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:54 PM (IST)

    एक किसान धान बेचकर घर लौट रहा था, तभी कार सवारों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी चेन व पैसे लूट लिए। किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

    संवाद सूत्र, ऊसराहार। थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदकन शाहपुर के पास शुक्रवार की शाम धान बेचकर लौट रहे एक किसान के साथ कार सवारों ने बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने मारपीट के दौरान रुपये और जंजीर लूटने का भी आरोप लगाया है। वही पुलिस ने लूट की बात से साफ मना करते हुए केवल मारपीट की घटना बताई है।

    कस्बा निवासी गौतम पुत्र जगदीश ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि शुक्रवार को अपना धान बेचने भरथना गया था, जहां से धान लौटने के बाद मामा को छोड़ने जैसिंगपुर चाचा प्रवीण के साथ जा रहा था। तभी बदकन शाहपुर के पास ब्रीजा कार सवार लोगो ने उसे रोक लिया और लाठी डंडों से उसकी बुरी तरह पिटाई की जिससे उसके शरीर पर काफी चोटें आईं।

    पैसे और चेन लूटी

    गौतम ने बताया कार सवार लोगो ने गले में पहने जंजीर और 25 हजार रुपये लूट लिये। किसी तरह बचकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने इलाज के लिए सरसईनावर भेजा। अगले दिन जब वह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुचा तो पुलिस ने दूसरी तहरीर देने के लिए कह दिया।

    थानाध्यक्ष बलराज भाटी ने बताया सडक पर दोनों के बीच विवाद हुआ है जिसमें गौतम के साथ मारपीट हुई है रुपये व चैन लूट की घटना हुई ही नही है पैसे और चैन छीनने की बात गलत है