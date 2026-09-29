Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

शिक्षक ने शादी का झांसा देकर किया शोषण, सुनवाई न होने पर इटावा एसएसपी कार्यालय में महिला ने खा लिया जहरीला पदार्थ

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Tue, 29 Sep 2026 02:26 PM (IST)

इटावा में शादी का झांसा देकर शोषण करने वाले शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर एक महिला ने एसएसपी ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. महिला ने इटावा एसएसपी कार्यालय में जहर खाया

  2. शिक्षक पर शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप

  3. पुलिस कार्रवाई न होने से महिला थी परेशान

जागरण संवाददाता, इटावा। शादी का झांसा देकर शादी से मुकरने पर महिला ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कराया। जब सुनवाई न हुई तो महिला ने आत्मघाती कदम उठाया। उसने एसएसपी कार्यालय में जहरीला पदार्थ खा लिया।

बकेवर के ग्राम इंद्रावखी की रहने वाली महिला पूजा ने मुकदमे में कार्रवाई न होने पर मंगलवार को एसएसपी कार्यालय के बाहर जहरीला पदार्थ खा लिया। जिससे अफरा तफरी मच गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बताया गया है कि शादी का झांसा देकर शोषण करने के आरोप में भरथना निवासी शिक्षक अरुण के खिलाफ उसने 19 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही थी। वह एसएसपी से आज मिलने आई थी लेकिन उनके न मिलने पर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

यह भी पढ़ें- इटावा के DFO और चालक की मौत, तीन घायल; आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा

यह भी पढ़ें- अंतिम सांस तक सैफई से जुड़ा रहा राम गोविंद चौधरी का सियासी सफर, नेताजी के बाद संभाली चुनावी कमान