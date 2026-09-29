इटावा के DFO और चालक की मौत, तीन घायल; आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा

जागरण संवाददाता, इटावा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को फिरोजाबाद के नगला खंगर थाना क्षेत्र में किलोमीटर संख्या 69 पर हुए हादसे में इटावा के जिला वन अधिकारी (डीएफओ) विकास नायक और उनके चालक देवांश की मौत हो गई। हादसे में डीएफओ के साथ कार में सवार 65 वर्षीय केशवती गंभीर रूप से घायल हो गईं। दूसरी गाड़ी में सवार पति-पत्नी भी घायल हुए हैं। तीनों घायलों का उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में उपचार चल रहा है।

पुलिस के अनुसार, राजस्थान के नागौर जिले के मूल निवासी 36 वर्षीय विकास नायक अपनी एक्सयूवी-700 से चालक 25 वर्षीय देवांश और 65 वर्षीय केशवती पत्नी जगदीश सिंह के साथ लखनऊ से नोएडा की ओर जा रहे थे। नगला खंगर थाना क्षेत्र में किलोमीटर संख्या 69 पर उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई।