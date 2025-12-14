SIR in UP: अब 'विशेष श्रेणी' के मतदाताओं पर फोकस, मृतक-स्थानांतरित वोटरों की लिस्ट का होगा सत्यापन
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन नामावली के विशेष पुनरीक्षण अभियान की तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की जांच एवं सत्या ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, इटावा। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान एसआइआर की तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मतदाताओं के गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है।
अब सबसे ज्यादा जोर मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं डबल मतदाताओं की सूची पर होगा। बाकी के दिनों में चुनाव आयोग एक एक मतदाता के बारे में स्थिति पुख्ता करना चाहता है। इसलिए बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाताओं की जांच एवं सत्यापन करेंगे। 26 दिसंबर तक इस सूची को त्रुटिरहित बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
जिले में 12 लाख 29 हजार 631 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे, इनमें से 9 लाख 90 हजार 39 गणना प्रपत्र वापस आ गए हैं। इस अभियान के दौरान 2 लाख 36 हजार 578 ऐसे मतदाता हैं जिन्हें विशेष श्रेणी में रखा गया है। यह या तो उसे स्थान से अनुपस्थित है, या कहीं स्थानांतरित हो गए हैं, या फिर उनकी मृत्यु हो गई है।
इतने दिनों तक चलाए गए अभियान के दौरान इन मतदाताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब एसआईआर की अवधि बढ़ा दी गई है तो फिर इस सूची का दोबारा सत्यापन करने का निर्णय लिया गया है। यह काम बीएलओ करेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक दलों का सहयोग भी लिया जाएगा।
सहायक निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि बीएलओ ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को इस श्रेणी के मतदाताओं की एक सूची सौंप दी है। उनसे कहा गया है कि वे पूरी जानकारी करें। इस सूची की जांच करने इनमें से यदि कोई मतदाता अपने निर्धारित पते पर है तो उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
