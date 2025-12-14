SIR in UP: अब 'विशेष श्रेणी' के मतदाताओं पर फोकस, मृतक-स्थानांतरित वोटरों की लिस्ट का होगा सत्यापन

जागरण संवाददाता, इटावा। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान एसआइआर की तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मतदाताओं के गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब सबसे ज्यादा जोर मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं डबल मतदाताओं की सूची पर होगा। बाकी के दिनों में चुनाव आयोग एक एक मतदाता के बारे में स्थिति पुख्ता करना चाहता है। इसलिए बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाताओं की जांच एवं सत्यापन करेंगे। 26 दिसंबर तक इस सूची को त्रुटिरहित बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में 12 लाख 29 हजार 631 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे, इनमें से 9 लाख 90 हजार 39 गणना प्रपत्र वापस आ गए हैं। इस अभियान के दौरान 2 लाख 36 हजार 578 ऐसे मतदाता हैं जिन्हें विशेष श्रेणी में रखा गया है। यह या तो उसे स्थान से अनुपस्थित है, या कहीं स्थानांतरित हो गए हैं, या फिर उनकी मृत्यु हो गई है।