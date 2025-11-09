ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, पत्नी को रेलवे स्टेशन से लाने जा रहा था व्यक्ति
इटावा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन से लेने जा रहा था, तभी एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है।
संवाद सहयोगी, सैफई। उझियानी गांव स्थित हवाई पट्टी रोड पर रविवार शाम करीब साढ़े छह बजे हुए सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक में से एक अपनी पत्नी को इटावा रेलवे स्टेशन से लेने जा रहा था। दोनों युवक हेलमेट नहीं लगाए थे।
प्रवीन कुमार (25) पुत्र राकेश कुमार निवासी नगला कहरी थाना सैफई व उसका साथी नीरज (22) पुत्र रामनरेश निवासी नगला घासी थाना किशनी जिला मैनपुरी एक साथ बाइक पर गांव से इटावा आ रहे थे।
हवाई पट्टी रोड पर उझियानी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रवीन अपनी पत्नी पिंकी को लेने इटावा रेलवे स्टेशन आ रहा था।
नीरज एक महीने से अपनी बहन के घर नगला कहरी में रह रहा था। इसी दौरान उसकी दोस्ती प्रवीन से हो गई थी। रविवार को दोनों साथ ही निकले थे। नगला कहरी निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि नीरज उसका साला था। वह यहां रहकर मजदूरी कर रहा था।
रविवार शाम दोनों प्रवीन की पत्नी को स्टेशन से लाने के लिए इटावा जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई भेजा। प्रवीन दो भाइयों में बड़ा था और उसके दो बच्चे हैं। नीरज के परिवार में उसकी अचानक मौत से मातम पसरा है।
थाना प्रभारी भूपेंद्र राठी ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई जा रही है। फरार वाहन चालक की तलाश जारी है।
