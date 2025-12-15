इटावा में आठ घंटे विलंब से पहुंचीं 24 से ज्यादा ट्रेनें, महानंदा और नार्थ ईस्ट हुई निरस्त

जागरण संवाददाता, इटावा। दो दिनों से पड़ रहे कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार भी आधी हो गई है। 120 और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें सोमवार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर जंक्शन पर पहुंची। यही नहीं डाउन की महानंदा एक्सप्रेस और अप की नार्थईस्ट एक्सप्रेस निरस्त रही।

जबकि दो दर्जन यात्री ट्रेनें एक घंटे से लेकर 8:30 घंटे की देरी से जंक्शन पर पहुंची जिससे रात से सुबह तक घने कोहरे और शीतलहर के बीच यात्री ट्रेनों के इंतजार में वेटिंग हालों में बैठकर इंतजार करते नजर आए। सोमवार दोपहर 11 बजे बाद पूरी तरह कोहरा छटने एवं धूप खिलने के बाद सर्दी से राहत मिली।

शनिवार रात से कोहरे की शुरुआत होने से अब कोहरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रविवार देर से लेकर सोमवार सुबह दस बजे तक कोहरे की चादर इस कदर आसमान में छाई कि ट्रेनों ही नहीं बल्कि सड़कों पर दृश्यता कम नजर आई। ऐसे में वाहनों से लेकर ट्रेनों तक इसका असर दिखाई पड़ा।

रविवार रात तक जंक्शन पर पहुंचने वाली ट्रेनें कोहरे के कारण रफ्तार आधी से भी कम रह जाने के कारण सोमवार दोपहर बाद एक घंटे से लेकर साढ़े आठ घंटे तक देरी से जंक्शन पहुंची। ऐसे में रात को आने वाली ट्रेनों के इंतजार में सुबह तक स्टेशन पर रुकने वाले यात्री सर्द हवाओं के बीच जंक्शन के प्लेटफार्म से लेकर वेटिंग हाल और सर्कुलेटिंग एरिया में ठिठुरते हुए नजर आए।

घने कोहरे के चलते सोमवार को डाउन महानंदा एक्सप्रेस और अप की नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस निरस्त रही। इसके अलावा डाउन की ऊंचाहार एक्सप्रेस चार घंटे 49 मिनट, दौराई गोंडा एक्सप्रेस आठ घंटे 27 मिनट, शिकोहाबाद कानपुर पैसेंजर 2 घंटे 34 मिनट, वंदे भारत एक्सप्रेस एक घंटे 15 मिनट, इंटरसिटी एक्सप्रेस दो घंटे 50 मिनट, नाहर गुन हापा एक्सप्रेस आठ घंटे, अवध एक्सप्रेस दो घंटे 36 मिनट, इटावा टूंडला पैसेंजर 40 मिनट, गाजीपुर बांद्रा एक्सप्रेस एक घंटे 58 मिनट, मगध एक्सप्रेस एक घंटे 43 मिनट एवं शताब्दी एक्सप्रेस एक घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंची।