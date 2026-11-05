दीपावली पर इटावा से दिल्ली रूट पर चलाई गई 45 बसें, कई जगहों पर बना कंट्रोल रूम

जागरण संवाददाता, इटावा। दीपावली पर यात्रियों को बेहतर यात्रा कराने के लिए रोडवेज ने लगभग सारी तैयारी कर ली है। यात्रियों की सुविधा के लिए बस अड्डे पर कंट्रोल रूम बना दिया गया है। हर साल की तरह इस बार भी इटावा क्षेत्र हो या इटावा डिपो का सारा फोकस दिल्ली रूट पर चलने वाली बसों पर है।

क्षेत्रीय प्रबंधक कपिल देव के अनुसार इटावा क्षेत्र परिवहन में दिल्ली रूट पर आठों डिपो से कुल 278 बसें चलाईं जाएंगी। इनमें आनंद विहार के लिए 200, सराय काले खां के लिए 24 एवं कौशांबी के लिए 54 बसें चलाईं जाएंगी।

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अमित कुमार के अनुसार इटावा डिपो के पास 99 बसें हैं। दीपावली पर इटावा से दिल्ली रूट पर 45 बसें लगाई गईं हैं। इनमें आनंद विहार 30, सराय काले खां आठ और कौशांबी सात बसें लगाई गईं हैं।