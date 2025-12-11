Etawah: अज्ञात कारणों से दुकान में लगी आग, करीब दो लाख की मशीनें और सामान जलकर राख
उत्तर प्रदेश के इटावा में अज्ञात कारणों से एक दुकान में आग लग गई। इस घटना में लगभग दो लाख रुपये की मशीनें और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के का ...और पढ़ें
संवाद सूत्र जागरण, इटावा। भरथना रोड स्थित एक दुकान में बुधवार की रात आग लगने से करीब दो लाख रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिली तब तक काफी देर हो चुकी थी, परिणाम स्वरूप आग पर काबू पाने से पहले ही दुकान का अधिकांश हिस्सा जल चुका था।
दुकानदार शिव ओम प्रजापति, जो बरीपुरा गांव, पोस्ट लुधियानी के निवासी हैं ने बताया कि वह बुधवार की शाम को दुकान बंद करके घर चले गए थे। बुधवार की रात करीब साढ़े 12 बजे उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना मिली।
स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आगजनी की घटना में शिवओम प्रजापति का करीब दो लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
दुकान के अंदर रखीं झटका मशीनें और अन्य कीमती सामान जलकर नष्ट हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय निवासियों के प्रयासों से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
