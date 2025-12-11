Etawah: अज्ञात कारणों से दुकान में लगी आग, करीब दो लाख की मशीनें और सामान जलकर राख

संवाद सूत्र जागरण, इटावा। भरथना रोड स्थित एक दुकान में बुधवार की रात आग लगने से करीब दो लाख रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिली तब तक काफी देर हो चुकी थी, परिणाम स्वरूप आग पर काबू पाने से पहले ही दुकान का अधिकांश हिस्सा जल चुका था।

दुकानदार शिव ओम प्रजापति, जो बरीपुरा गांव, पोस्ट लुधियानी के निवासी हैं ने बताया कि वह बुधवार की शाम को दुकान बंद करके घर चले गए थे। बुधवार की रात करीब साढ़े 12 बजे उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना मिली।