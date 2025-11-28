इटावा वालों को बड़ी राहत, 3 करोड़ की लागत से सफारी को जोड़ने वाला मार्ग सात मीटर होगा चौड़ा
इटावा में नुमाइश चौराहा से बाइस ख्वाजा मार्ग का तीन करोड़ रुपये से चौड़ीकरण होगा। वन विभाग की अनुमति मिलने के बाद रुका हुआ कार्य फिर शुरू हो गया है। यह मार्ग इटावा सफारी पार्क को जोड़ता है, जिससे मध्य प्रदेश जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। सड़क को सात मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा और ग्वालियर जाने वाले वाहनों को भी आसानी होगी।
जागरण संवाददाता, इटावा। शहर के नुमाइश चौराहा से बाइस ख्वाजा मार्ग का तीन करोड़ रुपये से चौड़ीकरण किया जाएगा। इससे पहले वन विभाग की एनओसी न मिलने के कारण पिछले लगभग दो साल से चौड़ीकरण का कार्य रुका हुआ था।
यह इटावा सफारी पार्क को जोड़ने वाला मार्ग है। इससे शहर के मध्य प्रदेश जाने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इस कार्य पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस सड़क पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है।
नुमाइश चौराहा से बाइस ख्वाजा रोड होते हुए इटावा सफारी पार्क की सड़क पर निकलकर टिक्सी मंदिर से दक्षिणी बाईपास से यह सड़क जुड़ जाती है। शहर में लगातार ट्रेफिक के बढ़ते हुए बोझ के कारण इस सड़क के चौड़ीकरण से यातायात को जहां सुगमता मिलेगी वहीं शहर के लोगों को उदी, भिंड जाना आसान होगा।
इटावा सफारी पार्क शहर से होकर जाने वाले वाहनों को भी पहुंचने में सुविधा रहती है। इटावा महोत्सव के समय इस मार्ग पर वाहनों का काफी दबाव बढ़ जाता है। इसको चौड़ा करने के प्रयास काफी समय से किए जा रहे थे। पिछली योगी सरकार में लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद शहर में आकर इस मार्ग के निर्माण की घोषणा की थी।
लोक निर्माण विभाग ने इस पर कार्य भी शुरू कर दिया था लेकिन वन विभाग ने एनओसी न होने पर आपत्ति लगा दी थी। जनवरी 2024 में लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क की स्वीकृति दे दी थी। उसके बाद से काम रुका हुआ था।
लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग में आवेदन किए जाने के बाद एनओसी जारी की गई और फिर अब कार्य शुरू हाेने की नौबत आयी है। इसके बाद सड़क के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। वाइस ख्वाजा रोड वर्तमान में साढ़े पांच मीटर चौड़ी है। इस सड़क को अब सात मीटर चौड़ा कर दिया जाएगा।
वन विभाग से एनओसी जारी कर दी गई है। सड़क को सात मीटर चौड़ा किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर नालों का भी निर्माण किया जाएगा। अगले एक माह में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इससे ग्वालियर जाने वाले वाहनों का आवागमन भी सुगम होगा।
संजीव कुमार, अधिशाषी अभियंता, निर्माण खंड एक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।