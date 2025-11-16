गोरखपुर में 'भरत' की मौत, इटावा लायन सफारी के सभी 19 बब्बर शेरों की सेहत पर बड़ा खुलासा

जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा सफारी पार्क से गोरखपुर जू भेजे गए बब्बर शेर भरत की गोरखपुर में मौत पांच अक्टूबर हो गई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इटावा सफारी में भी सभी शेरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। सफारी में इस समय 19 शेर शेरनी हैं, इन सभी की सेहत की जांच आइवीआरआइ यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली से कराई गई है। सभी की सेहत अच्छी मिली है।

बब्बर शेर भरत की गोरखपुर जू में पांच अक्टूबर को मिर्गी के कारण मौत हो गई। उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर आइवीआरआइ बरेली से रिपोर्ट आई। इसमें निमोनिया और मिर्गी के दौरे की बात कही गई थी। इसके बाद सतर्कता के तौर पर इटावा सफारी पार्क की लायन सफारी में सभी 19 शेरों का स्वास्थ्य परीक्षण आइवीआरआइ से कराया गया।

हालांकि जांच रिपोर्ट में इटावा सफारी पार्क के सभी शेर स्वस्थ पाए गए हैं। निदेशक डा. अनिल पटेल ने बताया कि सफारी में नियमित रूप से वन्य जीवों की सेहत की जांच कराई जाती है। सभी बब्बर शेरों की जांच की कराई गई है और इसकी रिपोर्ट नार्मल आई है। सभी 19 बब्बर शेर सफारी में स्वस्थ हैं और उछलकूद कर रहे हैं।

अब बारहसिंघों के होंगे दीदार इटावा : सफारी पार्क में लखनऊ से आए हुए 5 बारहसिंघों को सोमवार को खुले में उछल कूद करने के लिए छोड़ा जाएगा। यहां पहले से दो बारहसिंघे है। इस तरह पर्यटकों को मंगलवार से 7 बारहसिंघों के दीदार करने का अवसर मिलेगा। इटावा सफारी पार्क में यह पांच बारहसिंघे लखनऊ जू से आए थे।