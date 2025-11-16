Language
    गोरखपुर में 'भरत' की मौत, इटावा लायन सफारी के सभी 19 बब्बर शेरों की सेहत पर बड़ा खुलासा

    By Gaurav Dudeja Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:16 PM (IST)

    इटावा सफारी पार्क से गोरखपुर भेजे गए बब्बर शेर भरत की मृत्यु के बाद, इटावा सफारी में सभी शेरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। आईवीआरआई बरेली की रिपोर्ट में सभी 19 शेर स्वस्थ पाए गए हैं। निदेशक ने नियमित जांच की बात कही। लखनऊ से लाए गए 5 बारहसिंघों को भी पर्यटकों के लिए खुले में छोड़ा जाएगा, जिससे अब कुल 7 बारहसिंघों का दीदार हो सकेगा।

    जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा सफारी पार्क से गोरखपुर जू भेजे गए बब्बर शेर भरत की गोरखपुर में मौत पांच अक्टूबर हो गई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इटावा सफारी में भी सभी शेरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। सफारी में इस समय 19 शेर शेरनी हैं, इन सभी की सेहत की जांच आइवीआरआइ यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली से कराई गई है। सभी की सेहत अच्छी मिली है।

    बब्बर शेर भरत की गोरखपुर जू में पांच अक्टूबर को मिर्गी के कारण मौत हो गई। उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर आइवीआरआइ बरेली से रिपोर्ट आई। इसमें निमोनिया और मिर्गी के दौरे की बात कही गई थी। इसके बाद सतर्कता के तौर पर इटावा सफारी पार्क की लायन सफारी में सभी 19 शेरों का स्वास्थ्य परीक्षण आइवीआरआइ से कराया गया।

    हालांकि जांच रिपोर्ट में इटावा सफारी पार्क के सभी शेर स्वस्थ पाए गए हैं। निदेशक डा. अनिल पटेल ने बताया कि सफारी में नियमित रूप से वन्य जीवों की सेहत की जांच कराई जाती है। सभी बब्बर शेरों की जांच की कराई गई है और इसकी रिपोर्ट नार्मल आई है। सभी 19 बब्बर शेर सफारी में स्वस्थ हैं और उछलकूद कर रहे हैं।

    अब बारहसिंघों के होंगे दीदार

    इटावा : सफारी पार्क में लखनऊ से आए हुए 5 बारहसिंघों को सोमवार को खुले में उछल कूद करने के लिए छोड़ा जाएगा। यहां पहले से दो बारहसिंघे है। इस तरह पर्यटकों को मंगलवार से 7 बारहसिंघों के दीदार करने का अवसर मिलेगा। इटावा सफारी पार्क में यह पांच बारहसिंघे लखनऊ जू से आए थे।

    इन्हे क्वारंटाइन में रखा गया था और अब क्वारंटाइन का टाइम पूरा हो गया है। यह समय पूरा हो जाने के बाद अब इन बारहसिंघों को पर्यटकों के दीदार के लिए खुले में छोड़ा जाएगा। यह बारहसिंघा पूरी तरह स्वस्थ है और उछल कूद कर रहे हैं। सोमवार को सफारी का साप्ताहिक अवकाश रहता है। उपनिदेशक डा. विनय सिंह ने बताया कि मंगलवार से पर्यटक इनका दीदार कर सकेंगे।