Etawah News: जिले के ग्रामीण इलाकों की बदलेगी सूरत, 21 सड़कों की होगी मरम्मत

जागरण संवाददाता, इटावा। जनपद की तीन विधानसभाओं में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली 21 ग्रामीण सड़कों का इसी वर्ष के अंत तक जीर्णोंद्वार कराया जाएगा। चयनित हुई सड़कों के गड्ढा मुक्त होने से क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा।

इसमें निर्माण खंड एक और तीन के अंतर्गत सदर विधानसभा की 15, प्रांतीय खंड के अन्तर्गत जसवंतनगर विधानसभा की छह सड़कें शामिल हैं। 341 लाख रुपये से प्रस्तावित इन सड़कों के लिए शासन से विशेष मरम्मत के लिए विभागों को 170 लाख रुपये का बजट भी आवंटित कर दिया है।

हालांकि जनपद के इटावा सदर, जसवंतनगर और भरथना विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण मार्ग ऊबड़-खाबड़ व क्षतिग्रस्त हालत में पहुंचने के कारण लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण की मांग की जा रही थी। जिसके चलते लोक निर्माण विभाग की ओर से जिले की कुल 21 सड़कों की विशेष मरम्मत के तहत प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था।

इसके तहत शासन ने जिले की 21 ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए स्वीकृति दे दी हैं। इनमें सदर विधानसभा के तहत निर्माण खंड एक के तहत आने वाले इटावा-भरथना के सिरराजमऊ मार्ग, अजबपुर मार्ग से अजबपुर अड्डा मार्ग, असवा मार्ग से पश्चिमी कछार मार्ग, उदी चकरनगर मार्ग से रजपुरा मार्ग, सितौरा से बूसा संपर्क मार्ग, झबरापुरा रोड से डेरा बंजारा मार्ग, ददौरा मार्ग से मुसावली मार्ग, पिलुआ महावीर मार्ग से ढिमरई मार्ग, फूफई से कल्याणपुर मार्ग, बूसा मार्ग के किमी एक से पर्वतपुर मार्ग, मानिकपुर कसौंगाघाट मार्ग, विक्रमपुर से तोड़ा मार्ग, सराय भूपत मार्ग से सराय भूपत रेलवे फीडर मार्ग के अलावा निर्माण खंड तीन के तहत सदर विधानसभा की उधन्नपुरा से उधन्नपुरा की मड़ैया मार्ग भी शामिल हैं।

इसके अलावा जसवंतनगर विधानसभा में प्रांतीय खंड के तहत जसवंतनगर वैदपुरा मार्ग से नगला हरे मार्ग के आबादी भाग में सीसी एवं नाली निर्माण, तुलाराम सम्पर्क मार्ग से भगवानपुरा मार्ग, इटावा कचौराघाट से जगसौरा मार्ग, छिमारा जसवंतनगर रोड से नगला सेवाराम तक, बघुईया से लछवाई संपर्क मार्ग, सिरहौल मार्ग से नगला छंद मार्ग शामिल हैं।

ग्रामीण जितेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शिकायत सीएम पोर्टल पर की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। महिला शोभा देवी ने कहा कि कई बार स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं समेत ग्राम प्रधान से गुहार लगाई, फिर भी समस्या जस की तस है। ग्रामीण प्रशासन से जल्द सुधार की मांग कर रहे हैं।