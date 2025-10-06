Language
    बिजली कटौती को लेकर नए आदेश जारी, तहसील और नगर पंचायत में अब ज्यादा कटेगी लाइट

    By gaurav dudeja Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:26 PM (IST)

    इटावा पावर कॉरपोरेशन ने 31 अक्टूबर तक तहसील और नगर पंचायत क्षेत्रों में अतिरिक्त बिजली कटौती का आदेश जारी किया है। तहसील मुख्यालयों पर सुबह और शाम को बिजली काटी जाएगी जबकि नगर पंचायत क्षेत्रों में सुबह और दोपहर में कटौती होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

    अब तहसील व नगर पंचायत क्षेत्र में ढाई घंटे होगी बिजली कटौती

    जागरण संवाददाता, इटावा । पावर कॉरपोरेशन ने 31 अक्टूबर तक जनपद के तहसील व नगर पंचायत क्षेत्र में ढाई घंटे तक बिजली की अतिरिक्त कटौती के आदेश जारी किया है।

    अधीक्षण अभियंता प्रणाली नियंत्रण ने अभियंताओं को भेजे गए ई-मेल में कहा है कि तहसील मुख्यालय पर सुबह 6 बजकर 15 मिनट से 7 बजकर 45 मिनट तक व शाम 4 बजकर 30 मिनट से 5 बजकर 30 मिनट तक बिजली कटौती की जाएगी।

    वहीं, नगर पंचायत क्षेत्र में प्रात: 8 से 9 व दोपहर 12:30 से 2 बजे तक बिजली की कटौती होगी। यह कटौती रविवार से ही लागू हो गई है।