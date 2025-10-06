बिजली कटौती को लेकर नए आदेश जारी, तहसील और नगर पंचायत में अब ज्यादा कटेगी लाइट

जागरण संवाददाता, इटावा । पावर कॉरपोरेशन ने 31 अक्टूबर तक जनपद के तहसील व नगर पंचायत क्षेत्र में ढाई घंटे तक बिजली की अतिरिक्त कटौती के आदेश जारी किया है।

अधीक्षण अभियंता प्रणाली नियंत्रण ने अभियंताओं को भेजे गए ई-मेल में कहा है कि तहसील मुख्यालय पर सुबह 6 बजकर 15 मिनट से 7 बजकर 45 मिनट तक व शाम 4 बजकर 30 मिनट से 5 बजकर 30 मिनट तक बिजली कटौती की जाएगी।