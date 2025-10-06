बिजली कटौती को लेकर नए आदेश जारी, तहसील और नगर पंचायत में अब ज्यादा कटेगी लाइट
इटावा पावर कॉरपोरेशन ने 31 अक्टूबर तक तहसील और नगर पंचायत क्षेत्रों में अतिरिक्त बिजली कटौती का आदेश जारी किया है। तहसील मुख्यालयों पर सुबह और शाम को बिजली काटी जाएगी जबकि नगर पंचायत क्षेत्रों में सुबह और दोपहर में कटौती होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
जागरण संवाददाता, इटावा । पावर कॉरपोरेशन ने 31 अक्टूबर तक जनपद के तहसील व नगर पंचायत क्षेत्र में ढाई घंटे तक बिजली की अतिरिक्त कटौती के आदेश जारी किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।