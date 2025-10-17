दो भाइयों की गैंग्स्टर एक्ट में 6 करोड़ की जमीन कुर्क, इटावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, इटावा। सिविल लाइंस पुलिस ने दो भाईयों इंद्रपाल यादव व अशोक यादव की गैंग्स्टर एक्ट में करीब 6 करोड़ रूपये की जमीन को शुक्रवार को चौबिया गांव में कुर्क कर लिया। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है।

इसके पहले दोनों भाईयों फ्रैंडस कालोनी स्थित 1 करोड़ 13 लाख रूपये की कीमत के दो मकानों को भी कुर्क किया जा चुका है। तहसीलदार राजकुमार सिंह व सिविल लाइंस के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।