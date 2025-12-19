Language
    UP Panchayat Chunav: इटावा में 40 लाख से ज्यादा मतपत्र पहुंचे, 9 लाख 44 हजार 746 मतदाता लेंगे भाग

    By Biresh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    इटावा में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 469 ग्राम प्रधानों और अन्य सदस्यों के निर्वाचन के लिए 40 लाख से अधिक मतपत्र पहुंचे हैं, जिन्हें कड ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, इटावा। जिले में पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 469 ग्राम प्रधान, 24 जिला पंचायत सदस्य, 584 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 5903 ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन कराने के लिए मत पत्र जिला मुख्यालय पर पहुंच गए हैं। मत पत्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा गया है। पंचायत चुनावों जिले के 9 लाख 44 हजार 746 मतदाता शामिल होंगे।

    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला मुख्यालय पर 40 लाख 20 हजार 800 मतपत्र पहुंचे हैं। पंचायत चुनाव मत पत्रों से कराए जाते हैं। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार किए जाने का कार्य भी चल रहा है।

    इसमें पिछले चुनाव की तुलना में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। दिसंबर के अंत में मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। वर्ष 2021 के पंचायत चुनावों में जिले के 9 लाख 48 हजार 425 मतदाता पंजीकृत थे।

    इस बार मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर 52 हजार मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए। इतने मतदाताओं के नाम एक से अधिक जगह मिल रहे थे।

    वहीं पिछले चुनाव की अपेक्षा जिले में दो ग्राम पंचायतें भी कम हुई हैं। इन दो पंचायतों को नगर पंचायत इकदिल की सीमा में शामिल कर दिया गया है। पुनरीक्षण के बाद जिले की अनंतिम सूची में कुल 944746 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं।

    अनंतिम सूची के बाद जनसाधारण से आपत्तियां भी मांगी गई थी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश यादव ने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जाएगा।