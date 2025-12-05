लव-मैरिज के लिए युवती ने मामा के घर से चुराए 30 लाख के जेवरात, चैट से खुला राज
इटावा के बकेवर में पुलिस ने 30 लाख के जेवरात चोरी का खुलासा किया है। मामा के घर से भांजी ने प्रेमी के दबाव में जेवर चुराए थे। पुलिस ने भांजी और उसके प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, इटावा। बकेवर के इंद्राउखी गांव में दंपती के घर हुई 30 लाख के जेवरात चोरी की घटना का शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा कर सगी भांजी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। खुलासे में पता चला कि अपने प्रेमी के दबाव और शादी के लालच में भांजी ने छह महीने के भीतर अपने मामा के घर से जेवर चोरी किए थे।
कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। पुलिस के खुलासे के बाद पीड़ित दंपत्ति का रिश्तों और भरोसे की परिभाषा से विश्वास उठ गया।
एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए बताया कि बकेवर के इंद्रावखी निवासी कानी पत्नी पुष्पेंद्र ने 19 नवंबर को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में बताया कि उनके घर में रखे लगभग 30 लाख रुपये के जेवर चोरी हो गए हैं।
इस पर पुलिस टीम को मौके पर भेजकर जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने घर की तलाशी ली, परिवार के सदस्यों से पूछताछ और घटनास्थल का गहन निरीक्षण के बाद 21 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कर ली। उन्होंने बतायाकि प्राथमिक जांच में पता चला कि चोरी घर के किसी ऐसे व्यक्ति ने की है, जिसे अलमारी की चाबी, जेवरों का स्थान और घर के हालात की पूरी जानकारी थी।
एसएसपी ने बताया कि जांच के दौरान कामिनी ने बताया कि उनके पति पुष्पेंद्र दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं, और अक्सर वह घर पर अकेली रहती हैं। ऐसे में वे अपने पति की भांजी 19 वर्षीय रिया निवासी बड़ी निवाड़ी को अपने साथ रहने के लिए बुला लेती थीं। पुलिस ने जब शक के आधार पर रिया से सख्ती से पूछताछ की, तो मामले का पूरा सच सामने आ गया। रिया ने स्वीकार किया कि वह नगला भदौरिया निवासी युवक योगेश उर्फ गोलू से प्रेम करती है और उससे शादी करना चाहती थी। उसी योगेश ने उसे गहने चोरी करने के लिए उकसाया था। पूछताछ में रिया ने बताया कि उसे मालूम था कि मामी अलमारी की चाबी कहां रखती हैं। इसी वजह से वह बिना किसी डर के छह महीने की अवधि में धीरे-धीरे अलग-अलग मौकों पर जेवर निकालती रही। जब मामी कामिनी घर पर नहीं होती थी, तब वह मौका पाकर गहने निकाल ले जाती और उन्हें योगेश के हवाले कर देती।
शुक्रवार को पुलिस ने छापेमारी करते हुए योगेश को निवाड़ीकला के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 30 लाख रुपये के जेवर और 1700 रुपये नकद व मोबाइल फोन बरामद किया। योगेश राजकोट में गार्ड की नौकरी करता था और युवती को अपने झांसे में लेकर जेवर चोरी करवाता रहा। एसएसपी ने चोरी का खुलासा करने वाली टीम में शामिल थानाध्यक्ष बकेवर विपिन मलिक, उपनिरीक्षक धीरेन्द्र कुमार, स्वदेश कुमार, हेडकांस्टेबल संजीवन लाल, सिपाही अनुज कुमार, कपिल चौधरी, अतुल कुमार, महिला कास्टेबल पूजा पवार एवं अंजली की सराहना की।
