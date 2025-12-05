लव-मैरिज के लिए युवती ने मामा के घर से चुराए 30 लाख के जेवरात, चैट से खुला राज

एसएसपी ने बताया कि जांच के दौरान कामिनी ने बताया कि उनके पति पुष्पेंद्र दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं, और अक्सर वह घर पर अकेली रहती हैं। ऐसे में वे अपने पति की भांजी 19 वर्षीय रिया निवासी बड़ी निवाड़ी को अपने साथ रहने के लिए बुला लेती थीं। पुलिस ने जब शक के आधार पर रिया से सख्ती से पूछताछ की, तो मामले का पूरा सच सामने आ गया। रिया ने स्वीकार किया कि वह नगला भदौरिया निवासी युवक योगेश उर्फ गोलू से प्रेम करती है और उससे शादी करना चाहती थी। उसी योगेश ने उसे गहने चोरी करने के लिए उकसाया था। पूछताछ में रिया ने बताया कि उसे मालूम था कि मामी अलमारी की चाबी कहां रखती हैं। इसी वजह से वह बिना किसी डर के छह महीने की अवधि में धीरे-धीरे अलग-अलग मौकों पर जेवर निकालती रही। जब मामी कामिनी घर पर नहीं होती थी, तब वह मौका पाकर गहने निकाल ले जाती और उन्हें योगेश के हवाले कर देती।

शुक्रवार को पुलिस ने छापेमारी करते हुए योगेश को निवाड़ीकला के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 30 लाख रुपये के जेवर और 1700 रुपये नकद व मोबाइल फोन बरामद किया। योगेश राजकोट में गार्ड की नौकरी करता था और युवती को अपने झांसे में लेकर जेवर चोरी करवाता रहा। एसएसपी ने चोरी का खुलासा करने वाली टीम में शामिल थानाध्यक्ष बकेवर विपिन मलिक, उपनिरीक्षक धीरेन्द्र कुमार, स्वदेश कुमार, हेडकांस्टेबल संजीवन लाल, सिपाही अनुज कुमार, कपिल चौधरी, अतुल कुमार, महिला कास्टेबल पूजा पवार एवं अंजली की सराहना की।