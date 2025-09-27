इंटर में दो बार फेल होने से हताश छात्रा नहर में कूदी, आशंका पर पुलिस ने शुरु की तलाश

इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र में एक छात्रा के नहर में कूदने की आशंका है। रिंकी गौतम नामक छात्रा की साइकिल बहेड़ा नहर पुल के पास मिली। परिजनों के अनुसार वह इंटर में दो बार फेल होने से परेशान थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और छात्रा की तलाश जारी है। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।

जागरण संवाददाता, इटावा। बकेवर थाना क्षेत्र के भोगनीपुर बहेड़ा नहर पुल पर शुक्रवार देर शाम करीब पौने आठ बजे महेवा से कोचिंग पढ़कर लौटते समय इंटर की छात्रा नहर में कूद गई। राहगीरों ने साइकिल नहर पटरी पर खड़ी देखी तो इसकी सूचना पुलिस को दी।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुुरु की लेकिन रात होने के कारण छात्रा की नहर में तलाश शुरु नही हो सकी। इधर मौके पर पहुंचे स्वजन बेटी के नहर में कूदने से रो-रोकर बेहाल हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा इंटर में दो बार फेल हो जाने से काफी हताश थी, जिस कारण उसने यह कदम उठाया है। हालांकि किसी ने उसे नहर में कूदते हुए नहीं देखा है।

बकेवर के ग्राम लालपुरा निवासी स्व़ राजकुमार गौतम की 20 वर्षीय पुत्री रिंकी गौतम लुधियानी स्थित आरके मेमोरियल इंटर कालेज में इंटर में पढ़ती हैं। वह तीन भाईयों में इकलौती बहन हैं। उसके बड़े भाई नितिन गौतम ने बताया कि शुक्रवार की शाम पांच बजे बहन रिंकी कोचिंग पढ़ने साइकिल से महेवा गई थी। उसने बाइक में पेट्रोल न होने पर बहन रिंकी को बोतल देकर लौटते समय पेट्रोल लेकर आने के लिए भी बोला था।

उसने बताया कि देर शाम आठ बजे बहन रिंकी की साइकिल बहेड़ा नहर पुल के पास ग्रामीणों ने खड़ी मिलने पर सूचना दी, इस पर वह स्वजन समेत मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। जानकारी पर थानाध्यक्ष बकेवर विपिन मलिक फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और स्वजन से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई।