Etawah News: डीसीएम और बाइक की टक्कर में इकलौते बेटे की मौत, बहन को परीक्षा दिलाने जा रहा था युवक
इटावा में एक हृदयविदारक घटना घटी, जहाँ एक डीसीएम और बाइक की टक्कर में एक युवक की जान चली गई। वह अपनी बहन को परीक्षा दिलाने जा रहा था। यह युवक अपने परिवार का इकलौता बेटा था। इस दुखद घटना से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है।
संवाद सहयोगी जागरण, सैफई (इटावा)। इटावा–मैनपुरी मार्ग पर तिरुपति पेट्रोल पंप के पास गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे तेज रफ्तार डीसीएम ने एक मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार अपनी बहन को परीक्षा दिलाने के लिए इटावा जा रहा था कि तभी हादसा हो गया।
मृतक की पहचान साहिल यादव 17 बर्षीय पुत्र सुग्रीव सिंह यादव निवासी ग्राम खुटारा, थाना करहल, जनपद मैनपुरी के रूप में हुई है। वह नर्सिंग इंटर कॉलेज करहल में कक्षा 11 का छात्र था। साहिल अपनी 19 वर्षीय बहन नंदनी यादव को इटावा के एक विद्यालय में परीक्षा दिलाने ले जा रहा था।
पीछे से हुई जोरदार टक्कर में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची बैदपुरा थाना पुलिस उसे उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हादसे के दौरान युवक ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे सिर पर भारी चोट आई। सूचना मिलते ही स्वजन विश्वविद्यालय पहुंचे और शवगृह पर कोहराम मच गया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। स्वजनों के अनुसार साहिल परिवार का इकलौता पुत्र था, जबकि उसके पिता अहमदाबाद में निजी नौकरी करते हैं। अचानक हुए हादसे से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
