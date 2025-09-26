जांच से परेशान नगर पालिका के सीनियर क्लर्क ने यमुना पुल से लगाई छलांग

जागरण संवाददाता, इटावा । नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक राजीव यादव शुक्रवार की सुबह शहर किनारे स्थित यमुना नदी पुल से कूद गए। पुलिस द्वारा उनकी तलाश की जा रही। है बताया गया है कि वह काफी दिनों से तनाव में चल रहे थे। नगर पालिका में उनके खिलाफ अधिशासी अधिकारी द्वारा एक जांच की जा रही थी जिसको लेकर वे तनाव में थे।

पुलिस कर रही तलाश

पुलिस द्वारा नदी में उनकी तलाश की जा रही है। सूचना मिलने पर यमुना नदी पुल पर सदर विधायक सरिता भदौरिया, सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार, एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव पहुंचे।

राजीव यादव ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें प्रमाेशन न मिलने को लेकर पालिका अध्यक्ष ज्योति गुप्ता उनके पति कुलदीप गुप्ता व ईओ संतोष मिश्रा व रिटायर्ड पेशकार अतर सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की जांच की गई।