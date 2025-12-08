इटावा महोत्सव की तैयारी जोरों-शोरों पर, इस बार जोनवार स्थापित होंगे बाजार; 979 दुकानें लगेंगी

जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा महोत्सव में प्रशासन ने लगने वाले बाजारों को लेकर बड़ा फेरबदल किया है। जहां एक ओर बाजार को जोन में बांटा गया है, वहीं करीब तीन दर्जन मामले शिकमी यानि दुकान अपने नाम आवंटित कराकर दूसरे दुकानदार को बेच देने के सामने आए हैं। महोत्सव में 979 दुकानें इस वर्ष प्रशासन द्वारा आवंटित की गई हैं।

शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए आवंटन का जिम्मा इस बार एडीएम न्यायिक संदीप कुमार श्रीवास्तव को सौंपा था। तमाम गड़बड़ियों की शिकायतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। हालांकि इस फैसले से महोत्सव कार्यकारिणी के सदस्य नाराज भी हुए। उनका कहना था कि आवंटन समिति की बैठक नहीं बुलाई गई और फैसले खुद ही ले लिए गए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि एक-एक दुकान का आवंटन पारदर्शिता के अनुसार किया गया है।

करीब तीन दर्जन दुकानें ऐसी निकलकर आयी हैं जो पिछले वर्षाें में अलग-अलग नामों से आवंटित थी लेकिन उन्हें चला कोई ओर रहा था। ऐसे लोग इस वर्ष सामने नहीं आए अब इनका आवंटन रद्द करते हुए नए दुकानदारों को आवंटन किया जाएगा।

जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल का कहना है कि आवंटन में पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया था। बाजार अच्छा लगे इसलिए जोनवार बाजार बनाए जा रहे हैं। जैसे कपड़े की दुकानें, खान पान की दुकानें, हौजरी की दुकानें, घर के किचन की दुकानें एक जोन में रहेंगी। अभी तक यह दुकानें अलग-अलग बिखरी हुई थी, इसकाे लेकर बाजार में आने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था।

एडीएम न्यायिक संदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दुकानों के आवंटन में सभी का ध्यान रखा गया है, पुराने दुकानदारों को प्राथमिकता दी गई हैं। जो दुकानें शेष बचेगी उन्हें नए दुकानदारों को आवंटित किया जाएगा। इस बार दुकानदारों को टीनशेड लगाकर दुकानें दी गई है, जिसका 1775 रुपये अतिरिक्त किराया लिया गया है। ताकि दुकानों में एकरूपता रहे।

सुलभ इंटरनेशनल से किया गया करार एडीएम न्यायिक ने बताया कि पुलिस की सुरक्षा के साथ साथ 25 पूर्व सैनिकों को प्राइवेट गार्ड के तौर पर महोत्सव में तैनात किया गया है। जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। इसके साथ साथ शौचालय की व्यवस्था के लिए सुलभ इंटरनेशनल से करार किया गया है। जो महोत्सव के शौचालयों की साफ सफाई व्यवस्था के साथ महोत्सव परिसर में फैलने वाले कूड़ा कचरा को उठाने का काम भी करेंगे। छह दारोगा, 35 पुरुष और 10 महिला सिपाही की तैनाती एसएसपी ने महोत्सव में स्थापित प्रदर्शनी चौकी की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक तन्मय चौधरी को सौंपी गई है। जो कि आधा सैकड़़ा पुलिस कर्मी और डेढ़ सेक्शन पीएसी बल के साथ वह पूरे महोत्सव अवधि के दौरान सुरक्षा पर कड़ी नजर रखेंगे। इसके अलावा दो दर्जन सीसीटीवी कैमरे के साथ ड्रोन के जरिए भी प्रदर्शन में संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।