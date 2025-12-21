इटावा महोत्सव में वैरायटी शो बालक में छात्रों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोहा, दर्शक झूम उठे

जागरण संवाददाता, इटावा। महोत्सव पंडाल में आयोजित वैरायटी शो बालक में 60 से अधिक विद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। मंच पर छात्रों ने प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि जिलापूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। उन्होंने कहा कि वैरायटी शो बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का एक बेहतर माध्यम है, महोत्सव पंडाल एक शानदार मंच है।

प्रतियोगिता के प्राथमिक वर्ग सी-1 में अरिस्टोटल वर्ड स्कूल प्रथम, एमनीव विजन स्कूल द्वितीय, सी-2 में सुदिति ग्लोबल एकेडमी प्रथम, कृष्णा एकेडमी द्वितीय, सेविन हिल्स एवं एचएन इंटर कालेज तृतीय स्थान पर रहे। सी-3 में श्रेष्ठ चतुर्वेदी प्रथम, वंश शुक्ला द्वितीय, विलक्षण दुबे तृतीय, जूनियर वर्ग सी-2 में चित्रगुप्त इंटर कालेज प्रथम, लीडर्स स्कूल द्वितीय व कृष्णा एकेडमी एवं राजकीय आश्रम पद्यति कांधनी तृतीय स्थान पर रहे, सी-3 में निखिल तिवारी प्रथम, नितिन द्वितीय, सी-4 में हर्षित राठौर प्रथम, सीनियर वर्ग सी-1 में सेविन हिल्स प्रथम, इस्लामिया कालेज द्वितीय और नारायण कालेज तृतीय, सी-2 में पानकुंवर इंटर नेशनल प्रथम, अर्चना मेमोरियल द्वितीय और राजकीय आश्रम पद्यति तृतीय, सी-3 में देवांश चतुर्वेदी प्रथम, ईशान द्वितीय, ऋषि गुप्ता तृतीय, सी-4 में गौरव कुमार प्रथम केकेडीसी, अमन प्रथम आश्रम पद्यति रहे। निर्णायक की भूमिका डा. नमिता तिवारी, ब्रजानन्द शर्मा व सतीश कुमार ने निभाई।