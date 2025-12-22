Language
    इटावा महोत्सव में 24 दिसंबर से मानस सम्मेलन, मलूक पीठाधीश्वर देवाचार्य राजेंद्र दास आएंगे

    By Gulshan Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    इटावा महोत्सव में 24 दिसंबर से दो दिवसीय राम चरित मानस सम्मेलन शुरू होगा। मलूक पीठाधीश्वर देवाचार्य राजेंद्र दास महाराज प्रवचन देंगे। कार्यक्रम के लिए ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी पंडाल में 24 दिसंबर से दो दिवसीय दो दिवसीय राम चरित मानस सम्मेलन शुरू होने जा रहा है।

    शाम तीन बजे से शुरू होने वाले सम्मेलन में मलूक पीठाधीश्वर देवाचार्य राजेंद्र दास महाराज प्रवचन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी के लिए संयोजक मंडल समेत स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई है।

    मलूक पीठाधीश्वर देवाचार्य राजेंद्र दास का जन्म मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के अचर्रा ग्राम में सनातनी ब्राह्मण परिवार में हुआ है। वह बाल्यकाल से ही भगवद्भजन के लिए वृंदावन आ गए थे।

    उन्हें संत भक्तमाली का सानिध्य मिला, सिद्ध संत पहाड़ी बाबा से दीक्षा लेकर सनातन धर्म, शास्त्र और गोसेवा के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वर्ष 2018 में राष्ट्रपति उन्हें विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से विभूषित कर चुके हैं।

    उनके द्वारा साधु संतों, गरीबों, विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई, निश्शुल्क चिकित्सा और गोसेवा आदि सेवा कार्य किए जा रहे हैं। मानस सम्मेलन के संरक्षक डा. विश्वपति त्रिवेदी (सेवानिवृत आईएएस) संयोजक संजीव कुमार अग्रवाल (एफसीए) ने हरि कथा प्रेमियों से मानस सम्मेलन में भाग लेने की अपील की है।