इटावा महोत्सव में 24 दिसंबर से मानस सम्मेलन, मलूक पीठाधीश्वर देवाचार्य राजेंद्र दास आएंगे

जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी पंडाल में 24 दिसंबर से दो दिवसीय दो दिवसीय राम चरित मानस सम्मेलन शुरू होने जा रहा है।

शाम तीन बजे से शुरू होने वाले सम्मेलन में मलूक पीठाधीश्वर देवाचार्य राजेंद्र दास महाराज प्रवचन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी के लिए संयोजक मंडल समेत स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई है।

मलूक पीठाधीश्वर देवाचार्य राजेंद्र दास का जन्म मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के अचर्रा ग्राम में सनातनी ब्राह्मण परिवार में हुआ है। वह बाल्यकाल से ही भगवद्भजन के लिए वृंदावन आ गए थे।

उन्हें संत भक्तमाली का सानिध्य मिला, सिद्ध संत पहाड़ी बाबा से दीक्षा लेकर सनातन धर्म, शास्त्र और गोसेवा के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वर्ष 2018 में राष्ट्रपति उन्हें विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से विभूषित कर चुके हैं।