इटावा महोत्सव में कश्मीर वैली और जलपरी शो भी चल रहा, आकर्षित हो रहे दर्शक

जागरण संवाददाता, इटावा। महोत्सव में खेल और तमाशा बाजार की मुख्य भूमिका रहती है। यहां बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूलों के साथ पहली बार कश्मीर वैली व जलपरी शो आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना है। जिसमें विदेशी कलाकार प्रस्तुति देकर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर जलपरी शो तेजी से प्रचलित हो रहे हैं। इस वर्ष महोत्सव में भी जलपरी शो लगा है। जिसमें रशियन, नेपाली और साउथ इंडिया से आए कलाकारों का पानी में जलपरी रूप नृत्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

मेले में एक फिश टनल अंडरवाटर व्यू और लाइव परफॉर्मेंस इसका विशेष हिस्सा हैं। कश्मीर वैली व जलपरी शो संचालक हापुड़ निवासी अमित गोयल ने बताया कि इस शो में कलाकार विदेश से आए हैं और लाइव शो के दौरान पानी में अलग-अलग कलाएं प्रस्तुत कर रहे हैं।