    इटावा महोत्सव में कश्मीर वैली और जलपरी शो भी चल रहा, आकर्षित हो रहे दर्शक

    By Bhupendra Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:02 PM (IST)

    इटावा महोत्सव में कश्मीर वैली व जलपरी शो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहली बार महोत्सव में विदेशी कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जो दर्शकों को आकर् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, इटावा। महोत्सव में खेल और तमाशा बाजार की मुख्य भूमिका रहती है। यहां बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूलों के साथ पहली बार कश्मीर वैली व जलपरी शो आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना है। जिसमें विदेशी कलाकार प्रस्तुति देकर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

    इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर जलपरी शो तेजी से प्रचलित हो रहे हैं। इस वर्ष महोत्सव में भी जलपरी शो लगा है। जिसमें रशियन, नेपाली और साउथ इंडिया से आए कलाकारों का पानी में जलपरी रूप नृत्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

    मेले में एक फिश टनल अंडरवाटर व्यू और लाइव परफॉर्मेंस इसका विशेष हिस्सा हैं। कश्मीर वैली व जलपरी शो संचालक हापुड़ निवासी अमित गोयल ने बताया कि इस शो में कलाकार विदेश से आए हैं और लाइव शो के दौरान पानी में अलग-अलग कलाएं प्रस्तुत कर रहे हैं।

    ठेकेदार टीपू यादव ने कहा कि महोत्सव में आने वाले लोगों की सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है, प्रतिदिन झूलों का निरीक्षण करने के बाद ही उनको संचालित किया जाता है।