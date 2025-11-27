Language
    इटावा लायन सफारी में अब 21 हेक्टेयर में दहाड़ेंगे शेर, बंद गाड़ियों में पर्यटक करेंगे दीदार

    By Gaurav Dudeja Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:19 AM (IST)

    इटावा लायन सफारी में शेरों के लिए 21 हेक्टेयर का क्षेत्र विस्तारित किया गया है। पर्यटक अब बंद गाड़ियों में बैठकर शेरों को दहाड़ते हुए देख सकेंगे। इस नई व्यवस्था से सफारी में पर्यटन बढ़ने की संभावना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।

    इटावा लायन सफारी में 21 हेक्टेयर में चहल कदमी करेंगे शेर

    जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा सफारी पार्क की लायन सफारी में अब 21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जंगल के राजा दहाड़ेंगे, खुले में विचरण करेंगे और पर्यटक बंद गाड़ियों से इनका दीदार करेंगे। फिलहाल पांच हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही शेरों को चहल कदमी करने दी जा रही है लेकिन अब इसको बढ़ाकर 21 हेक्टेयर किया जा रहा है।

    लायन सफारी में इस समय 19 शेर हैं और उनमें से पांच शेरों को खुले में विचरण के लिए छोड़ा गया है। अब लायन सफारी के इस क्षेत्रफल को बढ़ाया जा रहा है इसके लिए काम शुरू भी कर दिया गया है। अब जंगल के राजा अपनी सफारी के 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विचरण करेंगे।

    इससे पर्यटकों को उनके दीदार आसानी से हो सकेंगे और शेरों को भी चहलकदमी करने के लिए अधिक जगह मिल सकेगी। इटावा सफारी में जो पर्यटक आते हैं उनमें सबसे ज्यादा उत्सुकता शेरों के दीदार करने के लिए ही रहती है। बब्बर शेर ही इटावा सफारी पार्क का मुख्य आकर्षण शुरु से बने हुए हैं।

    काफी समय तक शेरों को पिंजरे में रखकर दीदार कराए गए लेकिन बाद में उन्हें खुले में छोड़ा गया। अब इस क्षेत्रफल को और भी बढ़ाया जाएगा, इसके लिए काम का शुरू कर दिया गया है। शेर खुले में विचरण करेंगे और पर्यटक बंद गाड़ियों से इनके दीदार करेंगे।

    इसके साथ ही लेपर्ड शावकों को भी खुले में छोड़ा गया है जहां वे उछल कूद कर रहे हैं। सफारी का आकर्षण बढ़ाने के लिए अन्य उपाय भी किया जा रहे हैं। उप निदेशक डॉ. विनय कुमार सिंह ने बताया कि सफारी का आकर्षण बढ़ाने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं।

    लायन सफारी के अब 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल के राजा चहलकदमी करेंगे और पर्यटकों को उनके दीदार होंगे। इसमें विचरण के लिए शेरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।