इटावा में हत्या के मामले में सजायाफ्ता कैदी की बीमारी से मौत, 2016 से जेल में था

जागरण संवाददाता, इटावा। केंद्रीय कारागार महोला में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कन्नौज निवासी 70 वर्षीय वृद्ध कैदी प्रेमचन्द्र उर्फ नेकसे पुत्र लक्ष्मन शाक्य की रविवार को इलाज दौरान मौत हो गई। उनका इलाज आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में चल रहा था। वह हत्या सहित गंभीर धाराओं में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।

केंद्रीय कारागार महोला इटावा के जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला ने बताया कि 2016 में दर्ज हत्या, हत्या में दोष सिद्ध होने के बाद वह 3 सिंतबर 20्र23 को इटावा केंद्रीय कारागार महोला लाए गए थे। उन्होंने बताया कि सजायाफ्ता कैदी प्रेमचन्द्र उर्फ नेकसे पर 42/2016 धारा 302, 506 आईपीसी व 3(2) वी एससी/एसटी एक्ट थाना सौरिख जनपद कन्नौज के मामले में दोषसिद्ध होने पर माननीय स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट कन्नौज द्वारा 7 फरवरी 2020 को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया था।

लंबी सजा के कारण उसे जिला कारागार कन्नौज से 3 सितंबर 2023 को केंद्रीय कारागार इटावा स्थानांतरित किया गया था। 7 दिसंबर 2025 को उसकी तबीयत बिगड़ने पर जांच व उपचार के लिए यूपीयूएमएस सैफई इटावा भेजा गया था, जहां वह भर्ती होकर उपचार प्राप्त कर रहा था। रविवार 14 दिसंबर 2025 को सुबह 11.49 बजे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।