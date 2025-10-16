Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वायरल फीवर के बाद एक नया सिरदर्द! यूपी के इस जिले में मिले डेंगू के पांच नए मरीज 

    By Bhupendra Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    इटावा के जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखी गई। वायरल बुखार और गले के संक्रमण के साथ-साथ डेंगू के पांच नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सकों ने मरीजों को साफ-सफाई रखने और सुपाच्य भोजन करने की सलाह दी है। मौसम में बदलाव के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, इटावा। जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है और पर्चा काउंटर से लेकर चिकित्सक कक्ष तक मरीजों की लंबी-लंब लाइनें लगी रहीं। ऐसे में एक ओर जहां वायरल फीवर लोगों को सता रहा है तो वहीं गले में इन्फेक्शन की समस्या भी होने लगी है। इसी के साथ पांच डेंगू के मामले भी सामने आए हैं। चिकित्सकों द्वारा उपचार के साथ-साथ बीमारियों से बचाव की सलाह भी दी गई।

    बुधवार को बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल की ओपीडी खुली तो मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी काफी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचे। सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक 1225 नए मरीज इलाज के लिए पहुंचे जबकि 200 मरीज पुराने पर्चे पर परामर्श के लिए चिकित्सक कक्ष के बाहर लाइन में लगे नजर आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां अस्पताल में सबसे अधिक भीड़ पर्चा काउंटर पर लगी नजर आई उसके बाद फिजिशियन, बालरोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि के पास भी मरीजों की लाइनें लगी रहीं। इस मौसम में जहां अभी तक वायरल फीवर से लोग ग्रसित थे तो वहीं गले में इन्फेक्शन के रोगी भी बढ़ रहे हैं।

    इसके अलावा डेंगू 34 जांच में 5 मरीजों को डेंगू निकला जबकि मलेरिया की 59 जांच में किसी को मलेरिया नहीं निकला। वार्ड में डेंगू के आधा दर्जन से अधिक मरीज भर्ती भी हैं, जिनका इलाज चिकित्सकों की देखरेख में जारी है।

    फिजिशियन डा. सौरभ यादव ने बताया कि ओपीडी में सबसे अधिक मरीज वायरल फीवर से ग्रसित रहे, हालांकि डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मौसम में हो रहे बदलाव के कारण लोग अधिक बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखें और हल्का व सुपाच्य भोजन का सेवन करें। कोई भी परेशानी हो तो चिकित्सक से सलाह लें और उसके बाद बताई गई दवा का नियमित सेवन करें।