इटावा में शराब के नशे में भाभी को मार डाला, टोकने पर देवर ने पेट में घोंपा चाकू

जागरण संवाददाता, इटावा। आगरा के चित्राहाट थाना क्षेत्र के बली का पुरा गांव में रविवार शाम शराब पीकर घर आए देवर को टोकना भाभी को भारी पड़ गया। आरोप है कि शराब के नशे में देवर ने भाभी के पेट में चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में स्वजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रात करीब आठ बजे चिकित्सक ने परीक्षण के दौरान मृत घोषित कर दिया।



मृतका की पहचान गीता देवी (32) पत्नी सत्यवीर सिंह के रूप में हुई है। पति सत्यवीर ने बताया कि वह किसान हैं। उनका छोटा भाई संजय सिंह बाजार से शराब पीकर घर आया था। वह दोस्तों के साथ घर पर शराब पीने और धूम्रपान करने लगा। गीता देवी ने घर में शराब पीने और धूम्रपान करने से मना किया। इसी बात को लेकर विवाद हो गया।