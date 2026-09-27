OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 28 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध
कानपुर मंडल और आसपास के 13 जिलों में 28 सितंबर की ओपीडी समय-सारणी जारी की गई है। इसमें जीएसवीएम, उर्सुला, ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर मंडल के 13 जिलों की ओपीडी समय-सारणी जारी।
28 सितंबर को विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता।
जीएसवीएम, उर्सुला सहित प्रमुख अस्पतालों की विस्तृत सूची।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर मंडल और आसपास के प्रमुख जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सुलभ बनाने के लिए आज (28 सितंबर) की ओपीडी (OPD) समय-सारणी दी गई है। कानपुर नगर (जीएसवीएम, उर्सुला, कार्डियोलॉजी, कांशीराम), उन्नाव, कानपुर देहात, कन्नौज, जालौन, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, फर्रूखाबाद, इटावा, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति की पूरी सूची दी गई है।
🏥 दैनिक ओपीडी (OPD) समय-सारणी
कानपुर मंडल एवं आसपास के जनपदों की स्वास्थ्य सेवाएं
|विभाग / विवरण
|चिकित्सक / कमरे का विवरण
|📍 कानपुर : आज की ओपीडी (सोमवार, 09:00 AM - 02:00 PM)
|🏢 जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध अस्पताल
|मेडिसिन विभाग
|डा. जेएस कुशवाहा, डा. विशाल कुमार गुप्ता, डा. आरके वर्मा
|सर्जरी विभाग
|डा. जीडी यादव, डा. विनय कुमार, डा. प्रियेश शुक्ला, डा. अभिनव सेंगर
|हड्डी रोग विभाग
|डा. संजय कुमार, डा. वैभव अधौलिया, डा. श्रीकांत
|मनोरोग विभाग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला (ENT)
|डा. एसके कनौजिया
|त्वचा रोग विभाग
|डा. डीपी शिवहरे
|बाल रोग विभाग
|डा. अरुण कुमार आर्या, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डा. पंकज श्रीवास्तव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. परवेज खान
|🏛️ सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक : जीएसवीएसएस पीजीआइ
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डा. समीर गोविल
|न्यूरोलाजी विभाग
|डा. आलोक वर्मा, डा. निखिल कुमार, डा. प्रियंका
|न्यूरो सर्जरी विभाग
|डा. मनीष सिंह, डा. क्षितिज सिन्हा, डा. आंचल दत्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डा. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलाजी विभाग
|डा. रिचा गिरि
|यूरोलाजी विभाग
|डा. राकेश गुप्ता
|पेन मेडिसिन विभाग
|डा. चंद्रशेखर
|🏢 उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डा. शैलेंद्र तिवारी, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
|सर्जन
|डा. प्रशांत मिश्रा
|ईएनटी (ENT)
|डा. राजेश वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. अजय कुमार
|आर्थोपेडिक (हड्डी)
|डा. आशीष मिश्रा
|बाल रोग
|डा. कैलाश
|त्वचा रोग
|डा. रत्नेश प्रभाकर
|मनोरोग
|डा. चिरंजीव
|❤️ हृदय रोग संस्थान
|कार्डियोलाजी मेडिसिन
|डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
|कार्डियक सर्जरी
|डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. सौरभ कुमार गौड़
|🫁 मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. लक्ष्मी
|🏢 कांशीराम चिकित्सालय
|बाल रोग
|डा. संतोष श्रीवास्तव
|सर्जरी
|डा. बसंत लाल
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे
|नाक, कान और गला
|डा. अतुल सचान
|हड्डी रोग
|डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक शुक्ला, डा. एसपी कटियार
|📍 उन्नाव : आज की ओपीडी (08:00 AM - 02:00 PM)
|🏢 जिला पुरुष अस्पताल
|नाक, कान और गला
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डा. संजीव कुमार, डा. फैजल जुबेर
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय वर्मा
|हड्डी रोग विभाग
|डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनोज कुमार, डा. मनीष चौरसिया
|त्वचारोग विभाग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|मानसिक रोग
|डा. विकास दीक्षित
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
|🏢 जिला महिला अस्पताल
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. नेहा
|📞 हेल्पलाईन/संपर्क
|CMO: 8005192700 | CMS पुरुष: 8005192800 | CMS महिला: 8318233993
|📍 कानपुर देहात : ओपीडी (08:00 AM - 02:00 PM)
|🏢 मेडिकल कॉलेज
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू, डा. गीता यादव
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
|📞 शिकायत नंबर
|9506502480
|📍 कन्नौज : आज की ओपीडी (08:00 AM - 02:00 PM)
|🏢 राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुक्ला
|नाक-कान-गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
|📞 CMS संपर्क
|डा. दिलीप सिंह: 9415487268
|🏢 जिला अस्पताल, जसौली
|हड्डी रोग (कमरा 2)
|डा. सूरज कुमार
|फिजीशियन (कमरा 3, 4, 28)
|डा. चितरंजन, डा. निकेतन सक्सेना, डा. भूपेश कुमार पपने
|ईएनटी (कमरा 12)
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|बाल रोग (कमरा 13)
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|दंत रोग (कमरा 19)
|डा. अरविंद
|नेत्र रोग (कमरा 20)
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|सर्जन (कमरा 26)
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|मनोरोग (कमरा 27)
|डा. स्वाति कटियार
|महिला विंग
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव (फिजीशियन), डा. आंचल, डा. निधि
|📞 CMS संपर्क
|डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303
|📍 जालौन : आज की ओपीडी (08:00 AM - 02:00 PM)
|🏢 जिला चिकित्सालय एवं नेत्र चिकित्सालय
|सर्जरी विभाग
|डा. रंजीत सिंह परिहार
|बाल रोग विभाग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|अस्थि रोग विभाग
|डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत एवं ईएनटी
|डा. गरिमा तिवारी (दंत), डा. बीपी सिंह (ENT)
|नेत्र विभाग
|डा. एके पांडेय
|📞 CMS संपर्क
|9415532973
|🏢 राजकीय मेडिकल कालेज
|जनरल मेडिसिन
|डा. जीतम सिंह, डा. वीरेंद्र गुप्ता
|अस्थि व सर्जरी
|डा. सिद्धार्थ अग्रवाल (अस्थि), डा. सुधांशु शर्मा (सर्जरी)
|प्रसूति एवं बाल रोग
|डा. एंजिला यादव (प्रसूति), डा. दिव्या पिपरिया, डा. संतोष कुमार (बाल)
|मनोरोग व चर्म रोग
|डा. प्रवीन सचान, डा. आयुषी द्विवेदी (मनोरोग), डा. कुलदीप वर्मा, डा. मधुलिका गुप्ता (चर्म)
|अन्य विभाग
|डा. हरमूर्ति सिंह (दंत), डा. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला (नेत्र), डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह (ENT), डा. मोहन मातृया (TB/Chest)
|📞 CMS मेडिकल कॉलेज
|9454369390
|📍 हमीरपुर : जिला अस्पताल ओपीडी (08:00 AM - 02:00 PM)
|त्वचा रोग (कमरा 07)
|डा. अतुल वर्मा
|हड्डी रोग (कमरा 08)
|डा. विपिन राजपूत
|जनरल सर्जरी (कमरा 101)
|डा. महेंद्र सिंह
|फिजीशियन (कमरा 102 & 114)
|डा. परमेंद्र प्रजापति, डा. मोहित (जनरल)
|नाक, कान व गला (कमरा 115)
|डा. विकास यादव
|दंत रोग (कमरा 116)
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|नेत्र रोग (कमरा 120)
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|मनोरोग (कमरा 122)
|डा. नीता वर्मा
|बाल रोग (कमरा 126)
|डा. आशुतोष निरंजन
|📍 महोबा : जिला अस्पताल (08:00 AM - 02:00 PM)
|मनोरोग विभाग
|प्रेमदास (काउंसलर), अंकिता गुप्ता
|नाक, कान, गला
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग / सर्जन
|डा. गोपाल प्रसाद (बाल रोग), डा. राहुल कुमार (सर्जन)
|हड्डी व नेत्र रोग
|डा. हेमेंद्र (हड्डी), डा. डीके राय (नेत्र)
|📞 CMS संपर्क
|9648537714
|📍 फतेहपुर : ओपीडी (08:00 AM - 02:00 PM)
|🏢 मेडिकल कालेज
|मेडिसिन
|डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|अन्य विशिष्ट ओपीडी
|डा. साक्षी दुबे (फुफ्फुसीय), डा. अनुराग गुप्ता (कार्डियो), डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय (मनोचिकित्सा)
|🏢 जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष कुमार
|फिजिशियन
|डा. तापस त्रिपाठी, डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह, डा. डीके वर्मा
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|नाक, कान व गला
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|विशेषज्ञ (बाल, नेत्र, चर्म)
|डा. मूलचंद (बाल), डा. आदर्श (नेत्र), डा. सोनम सचान (चर्म)
|हड्डी रोग
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|📍 फर्रूखाबाद : डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल (08:00 AM - 02:00 PM)
|जनरल सर्जन / फिजिशियन
|डा. रोहित तिवारी (सर्जन), डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा (फिजिशियन)
|बाल व नेत्र रोग
|डा. अनूप दीक्षित (बाल रोग), डा. मेघा सक्सेना (नेत्र)
|हड्डी व हृदय रोग
|डा. ऋषिकांत वर्मा (हड्डी), डा. मनोज पांडेय (ह्रदय)
|चेस्ट व ईएनटी
|डा. अंकित मिश्रा (चेस्ट), डा. नवनीत कुमार (ENT)
|दंत रोग
|डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
|पैथोलाजिस्ट / माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. जय सिंह (पैथो), डा. प्रवीन कुमार (माइक्रोबायोलॉजिस्ट)
|📍 इटावा : ओपीडी (08:00 AM - 02:00 PM)
|🏢 बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|जनरल मेडिसिन
|डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
|श्वसन व बालरोग
|डा. विकास राजपूत (श्वसन), डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव (बालरोग)
|जनरल सर्जन
|डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता
|दंतरोग व ईएनटी
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया (दंत), डा. राहुल आनंद, डा. जेपी चौधरी (ENT)
|🏢 उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि. सैफई अस्पताल
|जनरल मेडिसिन / शुगर केयर
|डा. मनोज कुमार
|न्यूरोलाजी / न्यूरोसर्जरी
|डा. रमाकांत यादव (न्यूरो), डा. सजग कुमार गुप्ता (न्यूरोसर्जरी)
|विशेषज्ञ क्लीनिक
|डा. रिझिन सूरज (ब्रेस्ट क्लीनिक), डा. सिद्धार्थ कुमार (कैंसर), डा. आदेश कुमार, डा. नम्रता (एलर्जी), डा. कौस्तव कुंडू (नींद)
|अन्य विभाग
|डा. जितेंद्र प्रताप सिंह (ENT), डा. स्वेता एस. कुमार (त्वचा), डा. कल्पना, डा. शालिनी (स्त्री), डा. रवि रंजन (नेत्र), डा. प्रदीप कुमार (हड्डी), डा. अरुण कुमार (मनोरोग), डा. दिनेश कुमार (बाल), डा. निशांत शर्मा (नवजात), डा. राजेश कुमार ठाकुर (पीरियोडोंटोलाजी)
|📍 बांदा : आज की ओपीडी (08:00 AM - 02:00 PM)
|🏢 जिला अस्पताल
|रेडियोलाजिस्ट / सर्जन
|डा. किशुन कुमार (रेडियो), डा. रामेंद्र कुमार, डा. प्रतीक्षा गुप्ता (सर्जन)
|फिजीशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|विशेषज्ञ चिकित्सक
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता (ENT), डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत (बाल), डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा (नेत्र), डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल (हड्डी)
|स्त्री, मनो व दंत
|डा. सुनीता सिंह (स्त्री), डा. आलोक गुप्ता (मनो), डा. प्रसून खरे (दंत)
|🏢 रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज (09:00 AM - 03:00 PM)
|मेडिसिन व सर्जरी
|डा. आकिव फारूकी (मेडिसिन), डा. संजय कुमार (सर्जरी)
|बाल, चर्म व अस्थि
|डा. अनीता अग्रहरि (बाल), डा. कुंदन चौहान (चर्म), डा. मनोज वर्मा (अस्थि)
|अन्य विभाग
|डा. जितेंद्र यादव (ENT), डा. आकाश श्रीवास्तव (नेत्र), डा. हिमांशु सिंह (मानसिक), डा. राजकमल सिंह (TB/Chest), डा. निधि गुप्ता (दंत)
|📍 चित्रकूट : जिला अस्पताल ओपीडी (08:00 AM - 02:00 PM)
|सर्जन / फिजिशियन
|डा. साकिब अनवर (सर्जन), डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार (फिजिशियन)
|नाक कान गला / हड्डी / स्त्री
|डा. राम नरेश राजपूत (ENT), डा. एके मोहन (हड्डी), डा. रफीक अंसारी (स्त्री)
|बाल व नेत्र रोग
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता (बाल), डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार (नेत्र)
|दंत व गैर संचारी रोग
|डा. राजीव पाल (दंत), डा. भास्कर सिंह (NCD)
|📞 CMS संपर्क
|डा. शैलेंद्र कुमार: 8005192745
|📞 प्रशासनिक अधिकारी
|DM: 9454417532 | ADM: 9454417603 | SDM कर्वी: 9454415959
|📍 औरैया : जिला अस्पताल (08:00 AM - 02:00 PM)
|बाल रोग व चेस्ट
|डा. पंकज कुमार (बाल रोग), डा. अवधेश कटियार (चेस्ट)
|नाक कान गला / नेत्र
|डा. मनोज कुमार (ENT), डा. राम प्रकाश (नेत्र)
|स्त्री व दंत रोग
|डा. मंजू सचान (स्त्री), डा. मोहित गहोई (दंत)
|अनुपलब्ध सेवाएं
|मनोरोग, हड्डी रोग एवं जनरल सर्जन - उपलब्ध नहीं हैं