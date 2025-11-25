इटावा को जीबीसी-5 के लिए मिला 500 करोड़ रुपये का निवेश लक्ष्य, अब तक 25 प्रतिशत किया प्राप्त

जागरण संवाददाता, इटावा। औद्याेगिक विकास विभाग ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 के दृष्टिगत सभी जनपदों के लिए निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने करा लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं जनपद में 500 करोड़ का तय किया गया है जिसमें लगभग 25 प्रतिशत लक्ष्य विभाग द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। वर्ष 2024 में आयोजित जीबीसी-4 में जनपद से 74 एमओयू किए गए थे, जिनमें से 61 पर काम शुरू हो गया है। इनके शुरू होने से जिले के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है।

लखनऊ में फरवरी 2024 में ग्लोबल इंवेस्टर समिट-4 का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश सरकार और जिले के उद्यमियों के बीच 1100 करोड़ के 74 उद्योगों के एमओयू साइन हुए थे। इनमें 850 करोड़ के 61 उद्योग के धरातल पर उतर चुके है। बचे हुए 13 उद्योग जल्द शुरू करने की बात कही जा रही है।

इसके साथ ही विभाग की ओर से इसी माह के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित जीबीसी-5 की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जीबीसी-5 के लिए 30 अक्टूबर को 500 करोड़ के एमओयू साइन करवाने का लक्ष्य जनपद को मिला है, हालांकि नवंबर में लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 25 फीसदी एमओयू साइन करवाए जा चुके है।

इसके साथ ही उद्योग विभाग उद्यमियों से निवेश करने को लेकर लगातार संपर्क कर रहा है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उद्यमी मित्र उद्यमियों व निवेशकों की संख्या भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे है। विभागीय आकड़ों के मुताबिक लगभग 16 उद्यमियों ने जिले में 125 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है।

निवेशकों के पास भूमि की उपलब्धता होने से इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस योजना में वैसे तो 22 विभागों को शामिल किया गया है, लेकिन कार्यरत सिर्फ सात विभाग हैं। वहीं अब तक जीबीसी के माध्यम से 1200 करोड़ रुपये धरातल पर उतारा जा चुका है।