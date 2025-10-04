Language
    घर में झाड़ू लगा रही महिला को सांप ने काटा, इलाज के दौरान हुई मौत

    By rajiv sharma Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के चकरनगर के भरेह थाना क्षेत्र के नीमडांडा गांव में एक दुखद घटना हुई। झाड़ू लगाते समय एक जहरीले कोबरा सांप ने 65 वर्षीय वृद्धा को काट लिया जिससे उसकी मौत हो गई। सैंक्चुअरी विभाग ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। वहीं इकदिल थाना क्षेत्र में दो और लोग सर्पदंश का शिकार हुए जिनका इलाज जारी है।

    घर में झाड़ू लगाते समय जहरीले सांप के काटने से वृद्धा की मौत। जागरण

    संवाद सहयोगी, चकरनगर । भरेह थाना क्षेत्र के नीमडांडा गांव में घर में झाडू लगाते समय 65 वर्षीय एक वृद्धा को जहरीले कोबरा सांप ने काट लिया, चीख-पुकार सुन स्वजन एकत्रित हो गए और महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां वृद्धा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सैंक्चुअरी विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सांप को पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया।

    गांव नीमाडांडा निवासी रामकरन निषाद ने बताया कि शनिवार सुबह उसकी वृद्ध मां गुड्डी देवी पत्नी सुखलाल निषाद सुबह लगभग छह बजे घर के आंगन में झाड़ू लगा रहीं थी। तभी जंगल के रास्ते आकर घर में घुसे कोबरा सांप ने आंखों से कमजोर वृद्ध मां के पैर में काट लिया। उनकी चीख-पुकार सुनकर कुछ ही समय में मौके पर पहुंचा तो कोबरा सांप को मां के पास देखकर वह भी भयभीत हो गया।

    ग्रामीणों ने की सांप को पकड़ने की कोशिश

    ग्रामीणों ने एकत्रित होकर सांप को पकड़ना चाहा लेकिन वह घर में छिप गया। सर्प दंश का शिकार हुई मां को एंबुलेंस से सीएचसी लेकर पहुंचे, यहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

    इधर सूचना पर पहुंची सैंक्चुअरी विभाग की टीम ने रेस्क्यू आपरेशन चलाकर वृद्धा को काटने वाले खतरनाक कोबरा सांप को पकड़कर नजदीकी जंगल में छोड़ दिया। थानाध्यक्ष भरेह जगदीश कुमार भाटी ने बताया कि नीमडांडा गांव से सुबह महिला की सर्प दंश से मौत होने की सूचना मिली थी, पंचनामे की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    किसान और मजदूर को सांप ने काटा

    इकदिल थाना क्षेत्र में शनिवार को अलग-अलग स्थानों पर दो लोग सर्पदंश का शिकार हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, दोनों का उपचार जारी है। थाना क्षेत्र के पक्का बाग विकास कालोनी में अतुल भारद्वाज के निर्माणाधीन मकान में ठेकेदार के साथ टाइल्स लगाने का काम कर रहे मजदूर हेम सिंह पुत्र चरण सिंह 35 निवासी निधेरा थाना कोलारी धौलपुर राजस्थान को शनिवार दोपहर दो बजे जहरीले सांप ने पैरों में दो जगहों पर काट लिया।

    चीख पुकार पर ठेकेदार उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। इसी तरह ददौरा इकदिल निवासी किसान राजेश कुमार पुत्र पुन्नू सिंह 60 दोपहर करीब दो बजे अपने खेत पर जा रहे थे। तभी खेत पर मेड़ किनारे छिपे बैठे अजगर सांप ने उनके पैर को जकड़ने का प्रयास किया लेकिन चीख पुकार करने पर गांव के लोग उन्हें बचाकर अस्पताल लाए। दोनों का डा़ श्याम मोहन की देखरेख में उपचार किया गया।