    'अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं', पत्नी की इस हरकत से परेशान युवक ने उठाया खौफनाक कदम, भाई को भेजा वीडियो

    By Rajiv Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:33 PM (IST)

    एक युवक ने पत्नी के व्यवहार से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उसने अपने भाई को एक वीडियो भेजा जिसमें उसने कहा कि उसके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, भरथना। रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार रात वंदे भारत ट्रेन के आगे कूदकर एक नवयुवक ने आत्महत्या कर ली। चार माह पहले ही युवक की शादी हुई थी। मरने से पहले युवक ने दो मिनट आठ सेकेंड का एक वीडियो मोबाइल में बनाकर अपने छोटे भाई को भेजा।

    वीडियो में रोते हुए युवक ने पत्नी और ससुरालीजनों द्वारा दी गई प्रताड़ना को व्यक्त करते हुए कहा कि अब उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नही बचा है, प्रशासन से गुजारिश है कि उसके मरने के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाए। यह अंतिम शब्द कहते हुए युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मोबाइल से मिले वीडियो को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इधर घटना से उसके स्वजन समेत पूरे गांव में मातम छा गया।

    सिलाई का करता था काम

    ऊसराहार के नगला चंद उद्देतपुरा निवासी 25 वर्षीय हरिओम राठौर पुत्र सीताराम गांव में सिलाई का काम करता था। चार भाइयों में वह दूसरे नंबर का था। उसकी शादी करीब चार महीने पहले बकेवर के सराय मिट्ठे गांव निवासी रोशनी के साथ धूमधाम से हुई थी। हरिओम के भाई सत्यवीर ने बताया कि शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद पति-पत्नी के बीच कहासुनी बढ़ने लगी।

    रोशनी अक्सर मायके चली जाती थी और वहीं रहना पसंद करती थी। भाई दूज के त्योहार पर हरिओम अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था। यहीं पर किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। पीड़ित ने किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने की कोशिश की। उसके बाद वह भरथना रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा, जहां उसने जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया।

    शुक्रवार रात भरथना रेलवे स्टेशन के पास मौजूद लोगों ने तेज आवाज सुनी। देखा तो एक युवक का शव ट्रैक के किनारे पड़ा था और शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत था। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने मौके पर जांच शुरू की। शव के पास एक मोबाइल फोन मिला, जिससे युवक की पहचान हरिओम राठौर के रूप में हुई। पुलिस ने मोबाइल से काल लाग और मैसेज देखकर परिजनों से संपर्क किया। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की।

    छोटे भाई को व्हाट्सएप पर भेजा वीडियो

    हरिओम ने आत्महत्या करने से ठीक पहले अपने छोटे भाई अर्जुन राठौर को व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा था। वीडियो दो मिनट आठ सेकेंड का है। इसमें हरिओम ने रोते हुए बताया कि उसकी पत्नी, सास, साला, साढ़ू और दो सालियों ने मिलकर दो दिनों तक उसे बुरी तरह पीटा। उसने यह भी कहा कि जब वह चीख-चिल्लाया तो कोई भी गांव वाला बचाने नहीं आया। हरिओम की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां रुकमनी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।

    पिता सीताराम राठौर का कहना है कि उन्होंने बेटे को कई बार समझाया था कि किसी विवाद को लेकर इतना बड़ा कदम न उठाए, लेकिन शायद वह अंदर से टूट चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, हरिओम के मोबाइल में मौजूद वीडियो को जब्त कर लिया गया है, जो इस केस का अहम सबूत है। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।