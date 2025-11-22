'खिलाड़ियों को नई पहचान सपा सरकार ने दी', सांसद धर्मेंद्र का तंज- BJP सरकार का विकास सिर्फ दिखावा
इटावा में मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आयोजित दंगल में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर विकास के दावों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, वे समाजवादी सरकार की देन हैं। अखिलेश यादव ने सैफई में खेल सुविधाओं का विकास किया और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। दंगल में पहलवानों ने अपने दांव-पेंच दिखाए।
जागरण संवाददाता, इटावा। मुलायम सिंह यादव की 87वीं जयंती पर बघुईया स्थित मूर्ति देवी इंटर कालेज में आयोजित दंगल के मंच से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार का विकास सिर्फ भाषणों व विज्ञापनों में है, जमीन पर नहीं। खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं आज दिखाई देती हैं, वे सभी समाजवादी सरकार की देन हैं।
उन्होंने कहा कि सैफई में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एथलेटिक्स स्टेडियम, स्विमिंग पूल, हाकी और बैडमिंटन के उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों से लेकर स्थानीय खिलाड़ियों को पहचान दिलाने तक का काम सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किया है।
सांसद ने आगे कहा कि अखिलेश यादव ने खिलाड़ियों के लिए न केवल इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं तैयार कराईं बल्कि कई उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के भारतीय सम्मान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। समाजवादी सरकार ने प्रतिभा को मंच दिया और खिलाड़ियों की मेहनत को पहचान मिली।
उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव खेल को ग्रामीण जीवन का आधार मानते थे। उनकी सोच ही थी कि गांवों के नौजवान बड़े मंच तक पहुंचे। नेताजी ने हमेशा कहा कि दवाई, शिक्षा और सिंचाई के बिना किसान व ग्रामीण युवा आगे नहीं बढ़ सकते।
आज उनकी जयंती पर हम उसी सोच को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराते हैं। 20 मुकाबलों में नामी पहलवानों ने अपने दांव-पेंच दिखाए। महिला कुश्तियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। विजेता पहलवानों को नकद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उद्घाटन सांसद धर्मेंद्र यादव ने फीता काटकर और दो पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया।
कालेज प्रबंधक अनीता यादव और निदेशक दिनेश चंद्र यादव ने सांसद का स्वागत प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया। आयोजन समिति ने बताया कि आगामी वर्षों में दंगल को और बड़े स्तर पर करने की तैयारी है ताकि ग्रामीण युवाओं को अधिक अवसर मिल सकेगे। इस मौके पर हाकिम सिंह यादव स्वतंत्रता सेनानी, राजवीर सिंह यादव राजकीय ठेकेदार नगला तेज, रामबाबू यादव प्रधान, रामनरेश यादव, प्रधान, अर्जुन सिंह यादव, अवधेश यादव ठेकेदार, सुभाष यादव सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।
