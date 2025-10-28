यूपी में युवक को सड़क पर मुर्गा बनाकर पीटा, मुंह में पेशाब डाला; तीन लोगों पर FIR
इटावा के भरथना में एक दलित युवक को सड़क पर मुर्गा बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक के मुंह पर पेशाब भी डाला गया। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना आपसी विवाद का नतीजा है और पेशाब डालने का आरोप गलत है।
जागरण संवाददाता, इटावा। भरथना कस्बे में अनुसूचित जाति के युवक को सड़क पर मुर्गा बनाकर जमकर पीटा गया। उसकी बेइज्जती का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिया गया। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवक का आरोप है कि उसके मुंह पर पेशाब भी डाला गया हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है।
मामला 08 अक्टूबर का बताया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा 25 अक्टूबर को शिकायत आने पर दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रचलित हुआ। कस्बे के रानी नगर मोहल्ले में सुमित दिवाकर को पुराना भरथना निवासी नंदन गुप्ता, लड्डू गुप्ता व सतेंद्र कुमार ने न केवल जाति सूचक गालियां दी बल्कि बेरहमी से उसे पीटा भी।
मारपीट के पीछे इनका आपसी विवाद बताया जा रहा है। सुमित दिवाकर ने कुछ दिन पहले एक युवक को चाकू मार दिया था। जिसमें वो गिरफ्तार भी हुआ था। उसकी रंजिश में इन युवकों ने इसके साथ मारपीट की।
एएसपी ग्रामीण श्रीश चंद्र का कहना है कि सुमित की शिकायत पर तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नंदन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुर्गा बनाने व मुंह में पेशाब डालने की बात गलत है। पुलिस ने जांच कर ली है। दोनों पक्षों का आपसी विवाद है।
