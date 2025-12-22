Language
    चित्रकूट जेल के डिप्टी जेलर की मौत, तबीयत बिगड़ी तो छुट्टी लेकर आ रहे थे घर; रास्ते में ही तोड़ दिया दम

    By Rajiv Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:02 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। तबीयत खराब होने पर घर लौट रहे चित्रकूट के डिप्टी जेलर की रास्ते में हालत बिगड़ने पर मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया।

    जसवंतनगर के राम ताल निवासी 55 वर्षीय प्रमोद कुमार कनैजिया पुत्र स्व ख्याली राम दो वर्ष से चित्रकूट जिला जेल में डिप्टी जेलर थे। 15 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, ड्यूटी के दौरान आफिस में गिर पड़े थे, जिसके बाद रविवार को छुट्टी लेकर स्वजन के साथ निजी वाहन से घर आ रहे थे।

    रास्ते में अचानक हार्ट अटैक पड़ा, इटावा पहुंचने से पहले मौत हो गई। स्वजन सोमवार सुबह जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के दो बेटे लोकेंद्र प्रताप, हरेंद्र प्रताप व एक बेटी अंशिका है। प्रमोद कुमार की मौत के बाद पत्नी मंजू देवी सहित परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।