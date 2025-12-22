चित्रकूट जेल के डिप्टी जेलर की मौत, तबीयत बिगड़ी तो छुट्टी लेकर आ रहे थे घर; रास्ते में ही तोड़ दिया दम

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। तबीयत खराब होने पर घर लौट रहे चित्रकूट के डिप्टी जेलर की रास्ते में हालत बिगड़ने पर मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया।

जसवंतनगर के राम ताल निवासी 55 वर्षीय प्रमोद कुमार कनैजिया पुत्र स्व ख्याली राम दो वर्ष से चित्रकूट जिला जेल में डिप्टी जेलर थे। 15 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, ड्यूटी के दौरान आफिस में गिर पड़े थे, जिसके बाद रविवार को छुट्टी लेकर स्वजन के साथ निजी वाहन से घर आ रहे थे।