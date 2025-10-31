चंबल सैंक्चुअरी और वन विभाग के NOC ना देने से 9 गांवों में नहीं बन पा रही सड़क,  आजादी के 78 साल बाद भी ये हाल



गांव से निकलना ही मुश्किल है। हमारे लिए सभी सड़क और विकास की बातें खोखली हैं। जनप्रतिनिधियों ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया।

अमित भदौरिया, कांयछी



मरीजों को चारपाई से ले जाना पड़ता है, गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंचती, शिक्षा मिल नहीं रही। रास्ता न होंने से बच्चों की शादी नहीं हो रही। हम विकास की क्या उम्मीद करें तो किससे करें।

मंगल सिंह राठौर, तेलियन खोड़न





आजादी को 78 साल बीतने के बाद भी क्षेत्र के गांवों के लिए संपर्क मार्ग न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, सरकार को यहां तत्काल सड़क बनवानी चाहिए।

रामनरेश गुर्जर, हनुमंतपुर



विकास का रास्ता सड़क तय करतीं है, यहां सड़क ही नहीं है। यह बात सरकार में बैठे मंत्रियों व नेताओं को सोचनी चाहिए। आखिर कब समस्या का निदान होगा।

बृजेंद्र सिंह राजावत, चंद्रहंसपुरा