Etawah Accident: 90 KM की रफ्तार से दौड़ रही बस ओवरटेक में ट्रक में घुसी, 10 सवारियां घायल; आगरा जा रही थी गाड़ी

जागरण संवाददाता, इटावा। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के बाईपास पर ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक में पीछे से जा घुसी। यात्रियों को छोटी-मोटी चोटें आई हैं। आठ यात्रियों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई जबकि दो अस्पताल में भर्ती हैं। हादसा शुक्रवार शुक्रवार रात एक बजे हुआ, जब अनियंत्रित स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी, जिसके कारण 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस औरैया से आगरा जा रही थी।