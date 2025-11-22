Etawah Accident: 90 KM की रफ्तार से दौड़ रही बस ओवरटेक में ट्रक में घुसी, 10 सवारियां घायल; आगरा जा रही थी गाड़ी
उत्तर प्रदेश के इटावा में बीती रात एक स्लीपर बस ट्रक से टकरा गई, जिससे 10 यात्री घायल हो गए। बस औरैया से आगरा जा रही थी और फ़्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में ओवरटेक करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से आठ को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि दो अभी भी अस्पताल में हैं।
जागरण संवाददाता, इटावा। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के बाईपास पर ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक में पीछे से जा घुसी। यात्रियों को छोटी-मोटी चोटें आई हैं। आठ यात्रियों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई जबकि दो अस्पताल में भर्ती हैं। हादसा शुक्रवार शुक्रवार रात एक बजे हुआ, जब अनियंत्रित स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी, जिसके कारण 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस औरैया से आगरा जा रही थी।
बस में सवार थे 40 यात्री
जिला अस्पताल के डॉ. श्याम मोहन यादव ने बताया कि चार यात्री अस्पताल में आए थे जिनमें से एक को ज्यादा चोट होने पर उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई भेजा गया है। यात्रियों ने बताया कि बस में 40 यात्री थे। चालक बस को तेजी से 90 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चला रहा था, उसने पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी।
