आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसा: ओवरटेक करते समय ट्रक से भिड़ी बस, छह घायल

जागरण संवाददाता, इटावा। आगरा- लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ग्राम भाऊपुर के पास ओवरटेक करते समय बस ट्रक से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ गई जिसमें छह यात्री घायल हो गए। हादसा सोमवार रात्रि दो बजे हुआ। बस सुल्तानपुर से दिल्ली जा रही थी। हादसे के बाद ट्रक भी डिवाइडर पर चढ़ गया और कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हुआ।

बस में 40 सवारियां थीं जिनमें सहचालक चंद्रशेखर पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम इसमपुर थाना सकरावा जनपद कन्नौज, अनूप कुमार पुत्र शिवपाल सिंह निवासी चंदोखी थाना मुंशीगंज अमेठी, वीरेंद्र कुमार पुत्र गंगाराम निवासी इकरिया थाना संग्रामपुर अमेठी, नीतेश पुत्र प्रेमप्रकाश निवासी भामद शाहीपुर थाना जामोह अमेठी, दीपेश सिंह पुत्र राम भवन सिंह निवासी ककरा थाना हलियापुर सुल्तानपुर, विशाल पुत्र वीरेंद्रे कुमार निवासी मुंशीगंज अमेठी को मामूली चोटे आईं। बस 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड पर थी। घायलों को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई भर्ती कराया गया।