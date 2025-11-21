इटावा में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, बहन का हत्यारा भाई मुठभेड़ में गिरफ्तार
इटावा में एक भाई ने अपनी चचेरी बहन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
जागरण संवाददाता, इटावा। चचेरी बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले भाई को पुलिस ने गुरुवार की रात को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एसएसपीबृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में लड़की के पिता प्रेमचंद्र द्वारा भतीजे रीलू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।
पुलिस की तीन टीमें उसकी तलाश में लगी हुई थीं। वह ग्राम मुरैथा से हत्या करने के बाद नगला हरनारायण की ओर जा रहा था, पुलिस ने उसे रोका तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस टीम ने भी उस पर फायर किया तो उसके बाएं पैर में गोली लगी है।
उसे घायलावस्था में बरेला मार्ग काली माता मंदिर के पास गिरफ्तार किया गया है। उसके पास एक तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है।
