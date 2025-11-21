इटावा में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, बहन का हत्यारा भाई मुठभेड़ में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, इटावा। चचेरी बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले भाई को पुलिस ने गुरुवार की रात को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एसएसपीबृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में लड़की के पिता प्रेमचंद्र द्वारा भतीजे रीलू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।

पुलिस की तीन टीमें उसकी तलाश में लगी हुई थीं। वह ग्राम मुरैथा से हत्या करने के बाद नगला हरनारायण की ओर जा रहा था, पुलिस ने उसे रोका तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस टीम ने भी उस पर फायर किया तो उसके बाएं पैर में गोली लगी है।