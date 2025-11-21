आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे में भाजपा विधायक के भाई की मौत, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

जागरण संवाददाता, इटावा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गांव भरतिया कोठी के समीप शुक्रवार सुबह 4:30 बजे लघुशंका करने के लिए कार के पास खड़े तीन लोगों को एक मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया, जिससे कार सवार तीनों लोग घायल हो गए, जिन्हें यूपीडा की एंबुलेंस से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई ले जाया गया, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। वे बाराबंकी के भाजपा विधायक भाई हैं।

कार चालक मिथिलेश रावत पुत्र राजाराम रावत निवासी मीरापुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी के साथ मोहम्मद हफीज पुत्र हबीब अहमद निवासी उपरोक्त व दिलीप पटेल पुत्र राजवंश पटेल निवासी कबूलपुर थाना लोनी जनपद बाराबंकी आगरा से लखनऊ की तरफ जा रहे थे।

मोहम्मद हफीज ने बताया वह यमुनानगर हरियाणा में ठेकेदारी के कुछ काम से गए हुए थे वहां से लौटकर अपने घर जा रहे थे तभी जैसे ही उनकी औरा कार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ऊसराहार थाना क्षेत्र के भरतिया गांव के पास पहुंची। तभी तेज लघुशंका करने के लिए गाड़ी साइड से खड़ी करके उतरकर नीचे खड़े हुए थे, उसी दिशा से आ रहे तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।

दुर्घटना में मिथिलेश रावत जो की गंभीर रूप से घायल हो गए बाकी दो लोगों को मामूली चोटें आईं। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस व एंबुलेंस को दी मौके पर पहुंची पुलिस की पीआरबी के सिपाही मनोज कुमार ने एंबुलेंस से तीनों घायलों को सैफई अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया।

इलाज के दौरान मिथिलेश रावत (30) की मौत हो गई। मिथिलेश जनपद बाराबंकी के हैदरपुर विधानसभा से भाजपा विधायक दिनेश रावत के छोटे भाई थे। जोकि स्वयं गाड़ी चला रहे थे। वह अपने पीछे पत्नी संगीता व 4 वर्षीय पुत्री अवंतिका को छोड़कर गए हैं। स्वजन सहित विधायक भाई दिनेश रावत सैफई पहुंचे।