रामगोपाल यादव का बिहार चुनाव पर बड़ा बयान, रिजल्ट आने से पहले भाजपा के कद्दावर नेता को लेकर कर दी ये भविष्यवाणी

जागरण संवाददाता, इटावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत बीजेपी की हार हो रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सबने देखा कि प्रथम चरण की वोटिंग के दौरान बूथों से मतदाताओं को बिना वोट डाले ही लौटना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि लोगों के वोट बनाकर काट दिए गए, जिंदा लोगों को मरा दिखा दिया गया, जिससे वहां की जनता वोट नहीं डाल पाई, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा बिहार में हार रही है।



प्रो. राम गोपाल यादव ने बात शुक्रवार को केके कॉलेज में पटेल जयंती कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जब भी जहां ज्यादा वोटिंग होती है वह सत्ता के खिलाफ होती है। संकेत है कि बीजेपी जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जब कमजोर हो जाता है, तो यह लोग इस तरह के कार्य करते हैं।