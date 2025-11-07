Language
    रामगोपाल यादव का बिहार चुनाव पर बड़ा बयान, रिजल्ट आने से पहले भाजपा के कद्दावर नेता को लेकर कर दी ये भविष्यवाणी

    By Ravi Baghel Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:59 PM (IST)

    अखिलेश यादव के चाचा प्रो. रामगोपाल यादव ने बिहार चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना जताई और भाजपा पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया।

    बिहार चुनाव को लेकर प्रो. रामगोपाल यादव ने कही बात।

    जागरण संवाददाता, इटावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत बीजेपी की हार हो रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सबने देखा कि प्रथम चरण की वोटिंग के दौरान बूथों से मतदाताओं को बिना वोट डाले ही लौटना पड़ा।

    उन्होंने कहा कि लोगों के वोट बनाकर काट दिए गए, जिंदा लोगों को मरा दिखा दिया गया, जिससे वहां की जनता वोट नहीं डाल पाई, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा बिहार में हार रही है।

    प्रो. राम गोपाल यादव ने बात शुक्रवार को केके कॉलेज में पटेल जयंती कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जब भी जहां ज्यादा वोटिंग होती है वह सत्ता के खिलाफ होती है। संकेत है कि बीजेपी जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जब कमजोर हो जाता है, तो यह लोग इस तरह के कार्य करते हैं।

    रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाजपा और आरएसएस पर लगाए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम न गाने के आरोपों का समर्थन किया।

    कहा कि लंबे अरसे तक राष्ट्रीय ध्वज तक नहीं पर फहराया, वह वंदे मातरम क्या गायेंगे। वहीं, आजम खां और अखिलेश यादव की मुलाकात पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली, और तंज कसा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा।