अवधेश प्रसाद बोले- राम मंदिर ध्वजारोहण पर जनप्रतिनिधियों को न बुलाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण
इटावा में, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव के विवाह समारोह में शामिल होने आए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर अयोध्या की जनता की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने 2027 में सपा की सरकार बनने का दावा किया।
जागरण संवाददाता, इटावा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव के विवाह समारोह में शामिल होने आए मंगलवार शाम अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर अयोध्या की जनता की अपेक्षा करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि अयोध्या जैसे पवित्र आस्था के केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनता व जनप्रतिनिधियों को न बुलाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
सांसद होने के नाते उन्हें भी आमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें कोई कष्ट नहीं है लेकिन इस निर्णय से अयोध्या की जनता नाखुश है।
अयोध्या के अपने लोगों को ही इससे दूर रखा गया है। भाजपा द्वारा जनता के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। अयोध्या के नाम पर राजनीति की जा रही है। भगवान राम सबके हैं, हमारे भी हैं। उन्होंने 2027 में सपा की सरकार बनने का दावा भी किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।