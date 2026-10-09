इटावा में पुलिस कस्टडी से भागा 'बुलट', चलती बस की खिड़की से कूदकर आरोपी फरार; मची सनसनी

जागरण संवाददाता, इटावा। औरैया से जिला कारागार में लाया जा रहा बंदी शाम करीब सात बजे शास्त्री चौराहा के पास रोडवेज बस की खिड़की कूदकर भाग गया। उसकी तलाश की जा रही है। उसे औरैया से इटावा जिला कारागार में लाया जा रहा था। जिला कारागार में औरैया के बंदी रहते हैं।

एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि औरैया कोतवाली से गिरफ्तार नदीम खान उर्फ बुलट पुत्र पौले 25 निवासी मुहल्ला विधिचंद्र थाना कोतवाली औरैया हत्या के प्रयास व आगजनी के मुकदमें में आरोपित था। औरैया कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को उसे गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश किया गया था।

कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए थे। औरैया कोतवाली पुलिस द्वारा उसे दो सिपाहियों की कस्टडी में इटावा जिला कारागार में दाखिल कराने लाया जा रहा था। रोडवेज बस से सिपाही जीवन लाल दूसरे सिपाही के साथ उसे बस में बैठाकर ला रहे थे। शहर के शास्त्री चौराहा प्रधान डाकघर के सामने बस के धीमा होने पर वह खिड़की से कूदकर स्टेशन रोड की तरफ भाग निकला।