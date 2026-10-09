कानपुर में नौ नंबर क्रॉसिंग से भौंती बाईपास तक बनेगा फोरलेन, सड़कों का भी होगा चौड़ीकरण; 81.51 करोड़ का बजट मंजूर 

जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को बड़ी सौगात मिली है। गुरूवार को शासन ने विभाग की तीन सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण के लिए 41.51 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

इसके अलावा नौ नंबर क्रासिंग से नमक फैक्ट्री चौराहा होते हुए ज्ञान प्रकाश मार्ग से एनएच-2 इटावा-कानपुर हाई तक करीब साढ़े चार किलोमीटर मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। नौ नंबर क्रासिंग से एनएच-2 इटावा-कानपुर हाईवे तक जाने वाली सड़क शहर के महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों में है। इस मार्ग पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। फोरलेन होने के बाद नौ नंबर क्रासिंग, नमक फैक्ट्री चौराहा और ज्ञान प्रकाश मार्ग से होकर एनएच-2 तक सड़क को 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इससे वाहन चालकों को जाम से राहत मिलने के साथ ही दादा नगर, पनकी औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।

इन तीन सड़कों के चौड़ीकरण का बजट जारी शासन ने शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की गौरी-भगवंतपुर-कासामऊ-मुस्ता मार्ग के लिए 10.86 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी तरह घाटमपुर-गजनेर मार्ग से बरौरा मार्ग के आठ किलोमीटर हिस्से के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 13.52 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।