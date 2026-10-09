UPSIDC की भर्तियों में अनियमितता पर तीन अधिकारियों पर FIR, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियों का आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआइडीसी) में वर्ष 2007 से 2009 के बीच हुई भर्तियों में अनियमितता के मामले में विजिलेंस सेक्टर कानपुर ने तीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

शासन के आदेश पर हुई जांच में अधिकारियों को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नियम विरुद्ध नियुक्तियां करने का दोषी पाया गया था। विजिलेंस इंस्पेक्टर की तहरीर पर गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज की गई है।

जांच में सामने आया कि निगम में अलग-अलग चार विज्ञापनों के माध्यम से माध्यम से मानचित्रकार, आशुलिपिक, उप प्रबंधक (सामान्य), उप प्रबंधक (लेखा) और सहायक प्रबंधक (लेखा) के पदों पर नियुक्तियां की गई थीं। आरोप है कि इन नियुक्तियों में फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर अवैध लाभ के लालच में नियमों को दरकिनार किया गया।