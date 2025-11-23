'सरकार और पुलिस का जीना हराम कर डालो...', इटावा में REEL बनाने वाला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, इटावा। सरकार और पुलिस का जीना हराम कर डालो... कुर्सी हिला डालो उस सीएम की... के फिल्मी डायलाग के साथ रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित करने वाले युवक पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। जनपद में पिछले कुछ दिनों से यह वीडियो तेजी से प्रचलित हो रहा था।

थाना क्षेत्र के एक युवक द्वारा फेसबुक पर मुख्यमंत्री और पुलिस को लेकर एक डायलाग का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर अपलोड किया गया। वीडियो में मुख्यमंत्री व पुलिस के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। युवक ने कुर्ता-पजामा पहनकर कुछ साथियों के साथ चलते हुए वीडियो प्रचलित की थी।

इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो रही इस वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया। उपनिरीक्षक सतेंद्र शुक्ला ने वीडियो के संबंध मे शनिवार को एक रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया वीडियो में डायलाग के साथ की जा रही टिप्पणी आपत्तिजनक है प्रचलित वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान रंजीत यादव निवासी नगला जलाल के रूप में हुई। जिसके बाद शनिवार की देर रात रंजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।