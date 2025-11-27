अपना SIR Form हाथ में लेकर क्या बोले अखिलेश? सैफई में फॉर्म भरकर किया जमा

संवाद सहयोगी, सैफई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार की सुबह अपने गांव सैफई में एसआइआर फार्म भरकर जमा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, सभी लोग अपना-अपना एसआइआर कराएं, कुछ भी समस्या या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें सूचित करें।

सपा मुखिया अखिलेश यादव गुरुवार सुबह अपने आवास पर मौजूद रहे और उसके बाद निर्माणाधीन मुलायम सिंह यादव के मेमोरियल का निरीक्षण करने पहुंचे। तहसील प्रशासन की टीम में बीएलओ विमलेश कुमारी, सुपरवाइजर, लेखपाल अनूप यादव और महेंद्र प्रताप सिंह शामिल रहे, जिन्होंने फार्म भरने में मदद की।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभी औपचारिकताओं के बाद फार्म पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने आम लोगों को अपने एसआइआर फार्म अपडेट करने के लिए प्रेरित किया और स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी गड़बड़ी या समस्या की जानकारी पार्टी तक पहुंचाई जा सकती है।