अपना SIR Form हाथ में लेकर क्या बोले अखिलेश? सैफई में फॉर्म भरकर किया जमा
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में एसआईआर फार्म भरकर कार्यकर्ताओं से इसे अपडेट कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी गड़बड़ी की सूचना पार्टी को दें। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के निर्माणाधीन स्मारक का निरीक्षण भी किया। शिवपाल सिंह यादव ने भी एसआईआर फार्म भरा। पार्टी नेताओं का यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है।
संवाद सहयोगी, सैफई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार की सुबह अपने गांव सैफई में एसआइआर फार्म भरकर जमा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, सभी लोग अपना-अपना एसआइआर कराएं, कुछ भी समस्या या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें सूचित करें।
सपा मुखिया अखिलेश यादव गुरुवार सुबह अपने आवास पर मौजूद रहे और उसके बाद निर्माणाधीन मुलायम सिंह यादव के मेमोरियल का निरीक्षण करने पहुंचे। तहसील प्रशासन की टीम में बीएलओ विमलेश कुमारी, सुपरवाइजर, लेखपाल अनूप यादव और महेंद्र प्रताप सिंह शामिल रहे, जिन्होंने फार्म भरने में मदद की।
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभी औपचारिकताओं के बाद फार्म पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने आम लोगों को अपने एसआइआर फार्म अपडेट करने के लिए प्रेरित किया और स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी गड़बड़ी या समस्या की जानकारी पार्टी तक पहुंचाई जा सकती है।
इससे पहले तहसील में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसआइआर फार्म भर चुके हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा यह कदम प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
