'BJP जुबान से स्वदेशी, मन से विदेशी, इनकी सत्ता में दीया नहीं खरीद पा रहे लोग', भाजपा पर अखिलेश का हमला
दीपावली पर अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोग जुबान से स्वदेशी हैं, लेकिन मन से विदेशी हैं।
जागरण संवाददाता, इटावा। दीपावली के त्यौहार पर अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग जुबान से स्वदेशी हैं, लेकिन मन से विदेशी हैं।
अखिलेश यादव ने दीपावली की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि पहले लोग सोना-चांदी के उपहार देते थे, लेकिन अब एक सिक्का खरीदना भी मुश्किल हो गया है। लोग दीया जलाने में लगे हैं, लेकिन दीया खरीदने की हैसियत नहीं रखते। उन्होंने निवेश और विदेशी कंपनियों को लेकर कहा कि विदेशी निवेशकों को यह पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में निवेश पर पांच प्रतिशत कमीशन लगता है, इसलिए निवेशक प्रदेश से दूर हैं।
सीएम योगी पर साधा निशाना
अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री दिया जलाने में लगे हैं, जबकि उन्हें दक्षिण भारत से सीखना चाहिए कि वहां विदेशी कंपनियां निवेश कैसे कर रही हैं। बिहार चुनाव पर कहा कि बिहार सांप्रदायिक लोगों को स्वीकार नहीं करता। स्टार प्रचारक को बिहार स्वीकार नहीं करेगा।
ये स्टार प्रचारक नहीं, विघटन प्रचारक हैं। भाजपा सरकार के नौ साल की कार्यप्रणाली पर भी तंज कसा। उनका कहना था कि यह सरकार नौ साल से फूस फुलझड़ी साबित हुई है। विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है और पड़ोसी देश अब मित्र नहीं, बल्कि दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने कहा कि घूस जो खा रहे हैं, वह सब विदेशी हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ।
