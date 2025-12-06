UP Politics: '...लोकतंत्र खत्म हो जाएगा', अखिलेश का बड़ा आरोप- संविधान कमजोर कर रही BJP सरकार

जागरण संवाददाता, इटावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान पर हमला कर रही है, जबकि यही संविधान हमें सम्मान, अधिकार और आरक्षण देता है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का बनाया हुआ संविधान पीडीए के लिए संजीवनी की तरह है।

उन्होंने दावा किया कि इटावा सहित पूरे प्रदेश की जनता इस बार भाजपा के खिलाफ मतदान करने जा रही है, क्योंकि भाजपा ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और अब भावनात्मक मुद्दों के सहारे सरकार चला रही है। अखिलेश यादव शनिवार को अपनी सुरक्षा में तैनात पीएसओ मनोज यादव की भतीजी की शादी में शामिल होने शहर में बालाजी गेस्ट हाउस में आए थे और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान हमारी किस्मत की किताब है और लोकतंत्र की आत्मा है। भाजपा संविधान को कमजोर करने और उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब संविधान कमजोर होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसके विपरीत, मजबूत संविधान ही मजबूत लोकतंत्र का आधार है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के करीबी और प्रभावशाली लोग समय-समय पर समाज के कमजोर तबकों, विशेष रूप से पीडीए समाज, का अपमान करते रहे हैं। मध्य प्रदेश की घटना, सुप्रीम कोर्ट परिसर की घटना और उत्तर प्रदेश में महिलाओं व बेटियों के साथ होने वाली घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अपमानित और पीड़ित पीडीए समाज है। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाए।

उनका कहना था कि आयोग का उद्देश्य मतदाता बढ़ाना होना चाहिए, जबकि वर्तमान में मतदाता काटने की कार्रवाई अधिक हो रही है। उन्होंने आशंका जताई कि उत्तर प्रदेश में दो से तीन करोड़ वोट काटे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के बावजूद जनता को कागज खोजने के लिए परेशान किया जा रहा है, जबकि तकनीक के उपयोग से यह समस्या खत्म हो सकती थी।

उन्होंने नोटबंदी से लेकर कोविड काल तक जनता को परेशान किए जाने का आरोप लगाया। महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि यदि मीडिया सरकार से सवाल करता है तो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दबाव बना दिया जाता है, यह स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।