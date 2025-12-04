आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डंपर ने कार में मारी टक्कर महिला की मौत, तीन घायल

जागरण संवाददाता, इटावा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार की शाम दिल्ली से बिहार जा रही कार में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। घटना के बाद कार अनियंत्रित होकर दूसरी साइड जा गिरी, जिससे कार सवार चार लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया जहां गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान महिला शबनम की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार चालक अनवर पुत्र अशरफ अली निवासी विजय पार्क गली नंबर 20 दिल्ली अपने साथ शबनम पत्नी मोहम्मद रफीक, सना पुत्री गुलजार खान निवासी लोनी थाना इंद्रपुरी गाजियाबाद, सुहेल तोमर पुत्र ताहिर तोमर निवासी बडौत जिला बागपत बुधवार की शाम दिल्ली से बिहार जा रहे थे।

मृतका शबनम के पति मोहम्मद आरिफ ने बताया कि पत्नी चूड़ी के कारखाने में काम करती थी मजदूरों को लेने के लिए बिहार जा रही थी। उनकी कार थाना चौबिया क्षेत्र के गांव कांकरपुरा के पास बुधवार की शाम करीब सात बजे के समय पहुंचने पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने कार में टक्कर मार दी।

कार अनियंत्रित होकर मध्य डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी साइड जाकर पलट गई। एक्सप्रेसवे से गुजर रहे राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस, एंबुलेंस सहित सुरक्षाकर्मियों को दी। यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष चौबिया महेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। घायलों को एंबुलेंस से सैफई भिजवाकर कार को एक्सप्रेसवे से हटाकर टिमरूआ कट प्वाइंट पर खड़ा कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया डंपर चालक नशे में था, पुलिस ने चालक विकास यादव उर्फ सीटू पुत्र रमेशचंद्र निवासी उरथान भुजियापुल थाना करहल जिला मैनपुरी को पकड़ लिया है। सहायक सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया दुर्घटना में घायल महिला शबनम की इलाज के दौरान सुबह मौत हो गई है।

चौबिया थानाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि चालक को पकड़ लिया गया है। डंपर यूपीडा के कब्जे में है जिसे थाने में खड़ा कराया जाएगा। प्रार्थना पत्र मिलने पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। सात किलोमीटर की दूरी तय करने में यूपीडा की एंबुलेंस को लगे 45 मिनट आगरा- लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पुलिस, यूपीडा के सुरक्षाकर्मी व एंबुलेंस की सेवा आपात स्थिति या कोई दुर्घटना होने पर फोन करने के बाद तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो जाती है। जो पांच से 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच जाती है, लेकिन बुधवार की शाम हुई घटना के 45 मिनट देर से एंबुलेंस पहुंची।

चालक अनवर ने बताया कि घटना के बाद यूपीडा की एंबुलेंस को फोन करके जानकारी दी, लेकिन एंबुलेंस समय से नहीं पहुंची। राहगीरों सहित पुलिस ने कई बार फोन किया, 45 मिनट बाद एंबुलेंस मौके पर पहुंची। सूचना के कुछ मिनटों में एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंचती तो हो सकता था शबनम की जान बच जाती। घटना के बाद बेहोशी की हालत में खून से लथपथ महिला एंबुलेंस के इंतजार में तड़पती रही और शरीर से खून बहता रहा।

अनवर ने बताया कि एंबुलेंस के देरी से पहुंचने के बावजूद चालक ने लापरवाही की। उसे एंबुलेंस का हूटर बजाकर अस्पताल के लिए तेज चलने के लिए कहा, लेकिन चालक मोबाइल पर बात करने में लगा रहा, उसने एक नहीं सुनी, जबकि चौपला कट पर एंबुलेंस हमेशा खड़ी रहती है जो दुर्घटना की सूचना मिलते ही तत्काल रवाना होती है।