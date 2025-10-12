Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा- लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पिकअप और मिनी ट्रक पलटे, दुर्घटना में दोनों चालक घायल

    By Ravi Baghel Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:59 PM (IST)

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दो अलग-अलग घटनाओं में एक पिकअप और एक मिनी ट्रक पलट गए। दोनों दुर्घटनाओं में वाहनों के चालक घायल हो गए। पहली दुर्घटना तेज गति के कारण हुई, जबकि दूसरी टायर फटने से हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र जागरण, बरालोकपुर। आगरा- लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत गांव बनी हरदू के समीप शनिवार की रात मिनी ट्रक और पिकअप अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे डिवाइडर पर पलट गए। जिससे दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    जानकारी के अनुसार मिनी ट्रक चालक बबलू यादव पुत्र गुड्डू बाबा यादव निवासी मुहल्ला जाटवान थाना एत्मादपुर जनपद आगरा से लालगंज जनपद रायबरेली जूता लेकर जा रहा था। चौबिया क्षेत्र के गांव बनी हरदू पहुंचने पर अनियंत्रित मिनी ट्रक डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया।

     

    पीछे से आ रही पिकअप जो इटावा से सौरिख सोलर पैनल के एंगल लेकर जा रही थी। मिनी ट्रक पलटा देख वह भी अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक विशाल यादव पुत्र महेश यादव निवासी ग्राम पतरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के पैर में चोट आई है।

    घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर चौबिया पुलिस व यूपीडा के सुरक्षा जवान पहुंचे। मिनी ट्रक चालक को यूपीडा की एंबुलेंस से सैफई अस्पताल भेजा गया। क्रेन से दोनों वाहनों को सीधा कराया गया पिकअप चालू हालत में होने की वजह से गंतव्य को रवाना हो गई।

    जबकि डीसीएम को किनारे खड़ा कराने के बाद मिनी ट्रक के मालिक संजय सिंह को सूचना दे दी गई। सहायक सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने बताया दोनों वाहनों को एक्सप्रेसवे से हटाकर यातायात सामान्य रूप से चालू करा दिया गया है।