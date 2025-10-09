'बिहार से शुरू होगा BJP की हार का सिलसिला', सैफई में बोले रामगोपाल; अखिलेश-आजम की मुलाकात पर कही ये बात
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि भाजपा की हार बिहार चुनाव से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश तक जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि राजद बिहार में सरकार बनाएगी। सपा लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सैफई में कार्यक्रम होगा, जिसमें अखिलेश यादव समेत कई नेता श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
संवाद सहयोगी, सैफई : समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की हार का सिलसिला शुरू होगा। इसके बाद बंगाल और कर्नाटक होते हुए भाजपा का सफाया उत्तर प्रदेश में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि आरजेडी बिहार में सरकार बनाने जा रही है, चाहे कोई गठबंधन छोड़ भी दे, फिर भी हम लोग वहां सरकार बनाएंगे।
प्रोफेसर रामगोपाल यादव गुरुवार को सैफई में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुटी है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और प्रदेश में जीत का परचम लहराएगी।
उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के पुरोधा और देश की धरोहर नेताजी मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर शुक्रवार को सैफई में मुख्य कार्यक्रम होगा। जैसे महाकुंभ में कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता और लोग श्रद्धा से पहुंचते हैं, उसी तरह नेताजी की पुण्यतिथि पर भी देशभर से लोग सैफई आएंगे। श्रद्धांजलि सभा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूरा परिवार और देशभर से पार्टी नेता व कार्यकर्ता नेताजी की समाधि स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। कार्यक्रम सादगीपूर्ण लेकिन भव्य होगा।
आजम खान को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि आजम खान नेताजी के पुराने साथी हैं, जेल में रहे हैं और संघर्ष किया है। उनके जेल से आने के बाद अखिलेश यादव का उनसे मिलना जरूरी था।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शुरू से ही पिछड़े वर्ग के खिलाफ रही है। पिछड़ा वर्ग अब पूरी तरह से भाजपा से दूर जा चुका है।
